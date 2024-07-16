快訊／台版柬埔寨「S姊」另涉詐騙63人　先遭判刑7年6月定讞

▲傅榆藺加入多個詐騙集團，最高法院先將她判刑7年6月定讞。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「S姊」的女子傅榆藺，參與「台版柬埔寨」求職詐騙案，害死3條人命，一審重判無期徒刑，目前上訴二審審理中。但傅女另外還涉及宜蘭某民宿詐騙案，詐騙63人，一二審均判刑7年6月，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

2022年爆發的「台版柬埔寨案」，詐騙集團以求職為幌子，囚禁凌虐61名求職者，傅女在本案中為核心幹部腳色，她擔任驗車手，對被害人提供的帳戶進行測試，確認帳戶可供網路轉帳使用。而本案中被害人遭囚禁凌虐，最後有3人遭虐死後棄屍。

案發後震驚社會，檢警逮捕集團主嫌、綽號「藍道」的杜承哲、傅女，以及綽號茶董的男子陳樺韋等29人，由於案情複雜，檢方最後分批起訴。其中傅女、陳男部分先行偵結起訴，傅女、陳男一審均遭重判無期徒刑，目前上訴二審高等法院，高院前陣子密集審理後，已於5月底言詞辯論終結，近日內將宣判。另外杜男與同案3名同夥薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人，士林地院一審認定共有266人遭騙、詐騙金額達4億餘元，因此將4人均重判無期徒刑。

至於最高法院16日判刑定讞的案件，乃是傅女2022年5月間以暱稱「今晚打老虎」、「美女媽祖」、「S姐」等名義，加入其他詐騙集團所犯案件。傅女的詐團先後以宜蘭6家民宿為據點，誘騙詐騙人頭帳戶提供者要在民宿（即控房）中留宿，才能取得報酬，藉此詐騙63位被害人。

一審將傅女重判有期徒刑7年6月，她不服判決上訴二審，辯稱其中21案應該無罪，另外請求其餘42案輕判。但二審高等法院不採信，駁回上訴，仍維持7年6月的刑度。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。