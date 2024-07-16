孝順5姊弟悲慘家世曝！3人死於車禍老父才過世　孤母心碎淚崩

▲國道3號南下195.1K 4車追撞釀2死意外，老母親哭紅眼。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

慟！來自台中的洪姓姊弟昨日傍晚行經國3南下195.1K時，遭到大貨車從後方撞擊重傷不治，留下媽媽及2姊妹與余姓女友，悲慘的是10多年么弟也死於車禍，過年前她爸爸過世後，姊姊在家陪伴媽媽，而弟弟是工程師，也是家中唯一經濟支柱，曾因遭投資遭詐騙170多萬元，如今遭撞身亡，家人還得負擔2人的喪葬費用支出，希望外界能幫幫他們。

▲國道3號南下195.1K 4車追撞釀2死意外。（圖／國道警方提供）

國道3號南向195.1公里和美路段昨(15日)傍晚發生2大貨車、1廂型車、1輛轎車追撞，造成7人受到輕重傷，其中鐵灰色轎車因為遭受猛烈撞擊，造成33歲洪姓姊姊及李姓弟弟2人受困車內，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救仍因傷重不治，車內還有余姓女友及另一名蕭姓友人。

▲一家人開心聚餐出遊，紅圈處為余姓女友將冥婚嫁給男友。（圖／家人提供）

洪女在家排行老三，未婚，與弟弟倆感情非常好，10多年前，因為自己讓么弟騎車出去，後來被撞身亡，因而患有憂鬱症，過年前她爸爸過世後，孝順的她在家陪伴媽媽，目前待業中；弟弟是家中經濟支柱，目前從事台積電外包化學工程師，之前兼職做加油站時，認識了現任女友余小姐，曾遭投資詐騙70萬、投資虛擬貨幣又倒了100萬，後來透過財務規劃重生，目前仍在繳貸款中。

余小姐在加油站上班，與男友家人感情非常好，男友媽媽也將她視為家人般疼愛，一起快樂出遊聚餐，今天她回憶說，車禍發生後男友及姊都受困車內救不出來，實在很痛心，自己雖然腳也受傷，但只能先將後座的蕭姓友人拖出來，再衝去救出白色廂型車後座2名乘客，如今男友發生車禍不治，她也將與男友進行冥婚，代替祂照顧媽媽，讓祂能安心。