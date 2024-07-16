替代治療者LTBI檢驗與治療計畫啟動　力拚2035消除結核

▲替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療照護正式啟動。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部疾病管制署、南投縣衛生局、衛福部南投醫院、衛福部草屯療養院等單位近期合作進行「替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療前驅計畫」，整合公衛、防疫及精神醫療團隊，透過跨域專業合作、為因藥癮接受替代治療民眾提供LTBI檢驗與治療服務，也創下全國先例。

疾管署長莊人祥、南投縣衛生局長陳南松、南投醫院院長洪弘昌、草屯療養院長藍院長15日齊聚，共同宣布啟動該計畫；疾管署說明，LTBI是人體感染結核菌尚未發病成結核病的狀態，無症狀、尚不會傳染，而結核病潛伏期長達終生，研究顯示LTBI檢驗陽性者若接受治療，有高達9成以上的保護力可避免發病成為結核病，因此世界衛生組織（WHO）全球結核病防治策略亦強調，持續透過治療潛伏結核感染者才能加速降低發生率。

疾管署指出，我國結核病發生率已由2005年的每10萬人口73人（1萬6472人），逐年下降至2023年的每10萬人口28人（6584人），為加速達成2035年消除結核目標，自2008年起推動LTBI檢驗與治療計畫：由結核病接觸者優先執行，並自2017年起逐步擴大推動至山地原鄉、長照機構住民與工作人員、矯正機關收容人與工作人員、來自結核病高負擔國家的新住民、以及風險較高的共病族群（愛滋感染者、洗腎病人、慢性阻塞性肺病、免疫不佳者等）；過去幾年執行已看到成效：2023年約1萬2000人接受LTBI治療、有效避免1100人結核病發病。

疾管署表示，今年更擴大為因藥癮而接受美沙冬（methadone）等藥品替代治療者提供LTBI檢驗與治療服務；因藥癮者因檢驗陽性率、結核病發病風險皆高，亦為WHO建議執行LTBI的目標對象，但該族群居住場所常不固定、經濟收入不穩定、健康意識較薄弱等因素，公共衛生及醫療人員不易觸及，傳遞適當的衛生教育資訊、提供檢驗與治療等服務具高度挑戰，需要藉助與藥癮治療專業團隊的合作，以提供更適切的關懷與照護。

莊人祥說，此次計畫期待透過跨院際、跨科別（精神科/成癮科/身心科、胸腔科/感染科/一般科）、跨醫療與公衛的協力合作，提供以病人為中心的醫療照護，降低結核病新案發生率，也建立可運作與執行的模式，作為未來推廣至全國的典範，增進替代治療者健康，同時保護醫療工作人員免於感染結核菌風險，以及阻斷社區結核菌傳播；他肯定南投醫院及草屯療養院即為公衛福祉的付出與支持，也特別感謝南投衛生局大力協助提供醫院端必要資源，及相關教育訓練與教材、協力關懷員服務與個案追蹤管理，共同維護社區健康。