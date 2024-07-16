新冠單周104死！併發症增898例　疾管署：疫情仍在高點

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續在高點！疾病管制署今（16）日表示，上周（9至15日）新增898例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（2至8日）新增987例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增104例死亡病例，較前一周新增99例略升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署指出，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種287.6萬人次，全國接種率11.7%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.1%、2.2%；惟國內疫情仍處流行期，本土通報確診併發症及死亡個案 有91%以上未接種新冠XBB疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署表示，世界衛生組織（WHO）建議高風險族群倘經評估，抗體保護力已遞減、或已滿劑次接種間隔，建議即刻接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，以避免重症/死亡風險。全國尚餘莫德納XBB疫苗約273萬劑、Novavax XBB疫苗約5,000劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

疾管署說明，國內新冠疫情下降，惟處高點且仍處流行期。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明變異株監測。（圖／記者洪巧藍攝）

另外，監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為39%及36%，較前一周持平；LB.1占比為20%及9%，KP.3占比為17%及22%，KP.2占比為13%及20%，XDV.1占比則為7%及8%；近4周本土LB.1及KP.3占比上升，KP.2占比下降，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署提醒，目前疫情仍處流行期，民眾務必落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩及生病在家休息等良好個人衛生習慣，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

疾管署也呼籲，感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12周（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。