三重毒蟲撞死員警…騎樓男命大逃劫瞬間曝！驚險與巡邏車擦身而過

記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市三重區一名黃姓男子(25歲)13日凌晨吸食「喪屍煙彈」後開賓士上路，逆向撞死值勤的28歲員警黃瑋震、4人受傷，而回顧事發瞬間，騎樓內其實還坐著一名男子，幸運躲過迎面而來的巡邏車！

監視器畫面中可以看到，當時巡邏車在路口停等紅燈時，遭對向衝來的賓士推撞，因撞擊力道被迫倒退撞進騎樓內，仔細一看，其實還有名男子坐在騎樓下，所幸他幸運與車輛擦身而過，也嚇得男子連忙走開，保住一命。

▲三重黃姓男子毒駕撞死員警黃瑋震，坐在騎樓的男子幸運躲過。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



回顧此案，13日凌晨1點半左右，厚德派出所21歲周姓員警駕車、黃瑋震坐在副駕，沿正義北路往龍門路方向執行巡邏勤務，在路口停等紅燈時，對向一輛賓士車卻高速往他們衝去，巡邏車當場被撞噴到騎樓，巡邏車後方的多元計程車也遭波及，現場18輛機車、1輛黃牌重機都遭撞毀。

坐在巡邏車副駕的黃瑋震首當其衝，右胸疼痛、右大腿骨折，車禍後原本還有意識，還能跟前來關心的長官打招呼，但之後突然失去生命跡象，於清晨5時24分宣告不治。

另受傷4人分別為21歲周員手肘擦傷、右大腿痛，意識清醒送北馬；37歲彭姓計程車司機安全帶勒傷，意識清醒送新光；25歲賓士駕駛黃姓男子輕傷、副駕29歲男子受困車內，右胸疼痛，意識清醒送台北馬偕。目前法院認定肇事黃姓男子有逃亡之虞，裁准羈押。