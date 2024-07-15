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發文附帳戶原因曝光！黃瑋震遺孀面對關心「一問就流淚」：很委屈

▲▼▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，妻子和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容攝）

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，妻子和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震，13日巡邏時遭毒駕的25歲黃男高速逆向猛撞，搶救無效亡，留下父親、妻子及年僅4歲的幼兒。事發後黃妻用丈夫的臉書發文，並附上郵局帳戶，讓網友炸鍋。稍早警方透露，黃妻面對關心時馬上流淚，表示不知道會引起這麼大的風波，對這樣的結果感到很委屈、很難過。

黃瑋震巡邏遭撞死一事曝光後，引發社會同情，但黃妻隔日隨即以丈夫的臉書、Threads發文，並在文末附上個人郵局帳號，引發大批網友批評，質疑她利用丈夫離世趁機斂財。

黃妻15日PO文再度澄清，「我們會PO出這個帳號訊息，主要是有太多支持警察的好友洽詢怎麽提供協助，大家的留言指教我們都收到了，我們絕對不是要透過這個訊息來募款，為了避免爭議，後續捐款事宜我們將委由三重分局全權處理，謝謝大家關心。」

▲▼三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

據了解，黃瑋震遭毒駕撞死，依他年資7年來估算，僅能領到80萬左右的撫卹金，另外還有喪葬補助約20萬，全因他的狀況僅能認定「因公死亡」，因此撫卹金額與「因公殉職」的600萬至1200萬元撫卹金相差甚大。

而黃妻在新北市某汽車公司擔任行政助理，薪資約2萬8千元，目前留職停薪中，黃瑋震離世後，家中頓失經濟支柱，而贍養無業公公、扶養4歲幼兒、房屋租金等重擔全落在黃妻身上。

不少民眾得知消息後，紛紛給予關心，黃妻這才在臉書上發文，並放上郵局帳號，不料，卻引發網友撻伐。三重警分局副分局長林文隆稍早與黃妻接觸，才剛詢問是否願意，或需要透過媒體發聲、表達想說的話，黃妻一聽馬上流淚表示，不知道事情會引起這麼大風波，原本只是親朋好友想要幫助她，才會貼上郵局帳戶，面對這樣的結果感到很委屈、很難過。

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的25歲黃男開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

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