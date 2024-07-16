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AI應援巴黎奧運！化身啦啦隊與富邦一起為中華隊加油

▲▼ 奧運,富邦金控,中華隊,AI應援,粉絲應援。（圖／富邦人壽提供）

▲應援巴黎奧運，富邦金控結合科技推出AI應援活動，邀請大家化身啦啦隊，成為選手們的最強後盾！（圖／富邦人壽提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

2024巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行，富邦金控力挺舉重女神郭婞淳及高球好手潘政琮再度披上中華隊戰袍，力拼下一面獎牌！富邦金控也特別結合科技推出AI應援活動，邀請大家化身啦啦隊，成為選手們的最強後盾，一起為選手加油！

台灣舉重女神郭婞淳，繼2020東京奧運以抓舉、挺舉總和236公斤，打破奧運女子舉重59公斤量級大會紀錄勇奪金牌，實現個人舉重生涯金牌大滿貫後，歷經受傷與調適下，雖去年杭州亞運未達婞淳預期僅奪下銅牌，但今年4月在泰國世界盃舉重賽女子59公斤級賽事順利取得巴黎奧運賽事門票，被看好是中華隊奪牌熱門選手。

PGA高球好手潘政琮2020東京奧運奪下銅牌，為台灣在奧運史上高爾夫球項目寫下的最佳成績，連續3屆代表台灣叩關奧運殿堂！近期小潘狀態頗佳，7月初於PGA約翰迪爾菁英賽並列第二名寫下本季最佳成績，並取得本週(7/18-7/21)即將開賽的高球四大賽事之一「英國高爾夫球公開賽」參賽資格，為小潘高球生涯第4度參與此賽事，也為8/1巴黎奧運高球賽事更添信心。

▲▼ 奧運,富邦金控,中華隊,AI應援,粉絲應援。（圖／富邦人壽提供）

▲富邦AI應援活動一推出，潘政琮即分享活動，為自己也為中華隊應援集氣。

富邦金控力挺贊助選手及中華隊前進奧運競技場，特別結合科技推出AI應援活動，粉絲與民眾只要成為富邦Fubon Line官方帳號好友，透過活動網頁上傳照片即可獲得AI合成啦啦隊應援照，並可將此照片上傳到個人的社群平台，感受奧運氛圍更為選手加油。富邦AI應援活動一推出，潘政琮即分享活動，為自己也為中華隊應援集氣。除此之外，富邦金控Facebook官方頁面也推出應援抽獎活動，將有機會獲得郭婞淳簽名跑衣或潘政琮簽名球，歡迎粉絲可隨時關注，參與活動拿好禮！

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英選手，是台灣最挺體育的企業之一，並已連續15年榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，更是國內擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。2021年富邦金控提出永續願景藍圖，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，期盼能發揮企業影響力帶領社會往永續邁進，並培育優秀人才並支持菁英選手挑戰世界、運動員挑戰自我極限，在國際舞台上展現台灣能量，此也正是ESG願景「影響」策略的最佳實踐之一。

富邦金控力挺本屆奧運選手，預祝選手們能於奧運殿堂展現優異實力，讓世界再一次看見台灣，也期盼匯聚各界力量，共同成為選手們的堅強後盾，支持他們征戰世界，為台灣續創佳績！

與富邦一起為中華隊加油，上傳AI應援照再抽選手簽名好禮(AI應援照數量有限，換完為止)，詳情請見：https://www.facebook.com/FUBON/posts/870270438467613

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