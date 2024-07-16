百萬網紅「波特王」開撕前東家　索賠分潤195萬結果出爐

▲波特王拍自清影片反擊前公司。（圖／翻攝自臉書／波特王好帥）

記者陳宏瑞／高雄報導

百萬網紅「波特王」（Potter King，本名陳加晉）與前老闆Mars火星叔叔李洋在前年鬧翻，雙方互指造謠，波特王甚至被前東家提告毀謗，獲判無罪；波特王則向前公司聚暘媒體提出2018、2019年間大陸業配的分潤及懲罰性賠償195萬餘元，橋頭地院審理後，判聚暘應賠償100萬元，此外，陳加晉也可繼續使用「波特王」的名稱，但必須開始分潤給聚暘，雙方可說互有勝負。

網紅波特王陳加晉在指控前經紀公司聚暘新媒體違約欠款後，槓上前老闆「火星叔叔」李咸臻（原名：李秋良），起因於2021年10月間，陳與李產生嫌隙，陸續拒絕聽從前經紀公司指揮，前年6月更直接閃離前經紀公司，還和李隔空互嗆，甚至拍影片自清，而遭聚暘提告毀謗，但法院審理後，認為波特王提供的證據都能證實他言論的真實性，因此判他無罪。

▲Mars火星叔叔開直播邀波特王當面對質。（圖／翻攝自Facebook／波特王、Mars火星叔叔）

刑事無罪外，波特王也向聚暘提出民事訴訟，主張聚暘應賠償他2018、2019年間在大陸業配的分潤及懲罰性賠償共195萬5311元，還要求聚暘交出「波特王」所有頻道收益，並不得繼續在公開場合繼續使用「波特王」名稱賺錢。

橋頭地院審理時，法官審酌雙方合約內容及業配分潤機制，認為大陸早將業配收益匯給聚暘，雖波特王曾說「不急」，但並非免除分潤之意，另外，根據雙方合約，聚暘得依「YT頻道波特王」的後台分潤收益，所以波特王也應計算從2016年12月起至2022年6月雙方合約終止這段時間的分潤給聚暘。

雙方陣營在法院審理期間進行協商，查閱頻道歷年收益已高達750萬元，由於聚暘對於YT頻道分潤金存有債權，考量將來分潤金應高於要給波特王的95萬餘元，兩相抵銷後，法院僅判波特王可獲賠100萬元懲罰性違約金。

至於聚暘要求陳加晉不得繼續使用「波特王」名稱出席公開活動部分，法官則認為陳加晉從學生時代就開始使用「波特王」綽號，並非聚暘「規劃設計生產製造」，所以未限制陳加晉使用「波特王」權限，但必須分潤給聚暘，全案可上訴。