藍議員也收到陸方合作信！　黃揚明酸側翼：會信的不是笨就是壞

▲波特王。（圖／翻攝自Facebook／波特王）

記者郭運興／台北報導

網紅「波特王」日前爆料，中共國務院有撥預算，砸錢要對台灣文化統戰，7月下旬陸續會有台灣網紅前往中國旅遊拍片。國民黨市議員張斯綱表示，自己也曾收到類似信件，但一看就是詐騙，還有人拿來大做文章，不可置信。對此，媒體人黃揚明今（17日）質疑，台灣側翼沒有真憑實據就懷疑誰收了好處、是中共同路人，這種在內部找敵人的行為，無助於台灣內部團結。

張斯綱今自爆，「北京慈光影視傳媒有限公司」邀約網紅藝人到大陸拍攝廣告，可獲1000萬的代言費，「好巧不巧，去年我在選舉期間也收到同樣署名的公司來信提供選舉策略，宣稱有一份《建構新型兩岸關係》的論述，若拿來當作政見，一定勝選！並要求他支付10萬人民幣的換取這份文件。他批評，當時看到這封信件，就知道是詐騙！沒想到，這幾天居然看到該公司的名字出現在新聞，還成了大陸統戰的幕後金主？那麼粗糙的手法居然有人會相信，還被拿來大肆做文章，真是令人不可置信。

黃揚明於臉書表示，原來連張斯綱都收到過！這種內容一看就知道是詐騙啊！會信以為真的，不是笨，就是壞。由於台灣藝人何以奇也公布一份「北京慈光影視傳媒公司」的合作邀約，內容提到要在台成立「台灣擁和黨」，由民進黨前立委余天擔任黨主席，投入2026年地方選舉，黃揚明說，既然詐騙內文都說要在台灣建立政黨，是明顯違反《反滲透法》的行為，台灣檢調是否已經針對該案立案進行調查呢？

黃揚明認為，中國都有公開的「統戰部門」了，當然會不斷對台統戰，只是台灣側翼沒有真憑實據就去懷疑誰收了好處、是中共同路人，這種在內部找敵人的行為，無助於台灣內部團結

▼大陸邀約台灣網紅免費赴陸，國民黨台北市議員張斯綱爆料，也曾收到相關信件，看就知道是詐騙。（圖／張斯綱辦公室提供）