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百萬網紅竟「販賣粉絲」奴役賣淫　暗黑內幕全曝光

凱特托雷斯來自巴西貧民窟，一路走上國際時裝秀，成為知名模特、網紅和心靈導師，在網路擁有超過百萬名粉絲。（圖／翻攝YT／Kat Torres）

▲凱特托雷斯來自巴西貧民窟，一路走上國際時裝秀，成為知名模特、網紅和心靈導師，在網路擁有超過百萬名粉絲。（圖／翻攝YT／Kat Torres）

圖、文／CTWANT

來自巴西的凱特托雷斯（Kat Torres）有著傳奇和勵志的經歷。來自當地貧民窟的她走上國際時裝秀，成為知名模特、網紅和心靈導師，在網路擁有超過百萬名粉絲。但《BBC》踢爆，她用精心包裝的網路形象，建構起一個關於性剝削與人口販運的黑暗部落，她的粉絲們在她的引誘下遭到奴役、賣淫。而她自己也因為涉及販賣人口和奴役罪而被判刑八年。

據《BBC》報導，2022年9月，2名年輕的巴西女性失蹤，她們的家人和聯邦調查局（FBI）在美國各地展開了搜尋工作。他們只知道自己的家人可能與知名網紅凱特托雷斯住在一起。

同樣來自巴西的安娜（Ana）曾是托雷斯的助理，她並不是FBI搜查目標中的失蹤女性之一，但她也是托雷斯脅迫的受害者，並且在後來成為營救這些受害女性的關鍵人物。

安娜自述，她在2017年偶然發現托雷斯的IG帳號，對托雷斯描繪的，從貧困的巴西貧民窟到國際T台並與好萊塢名人共同參加派對的傳奇經歷深深著迷，「她出現在雜誌封面上。人們看到她與李奧納多等名人站在一起。我所看到的一切似乎都是可信的。」

安娜童年時曾經歷過暴力和虐待，獨自從巴西來到美國，這使她對托雷斯的成功故事產生共鳴。然而，安娜並不知道托雷斯的故事是基於半真半假的謊言。

托雷斯早年同住紐約的前室友盧澤推爾斯基（Luzer Twersky）透露，托雷斯在接觸了充滿爭議的啟靈藥「死藤水」(ayahuasca)後，性格變得異常。

在那之後，托雷斯開設了心靈健康網站，向客戶承諾可以透過訂閱服務，得到有關於人際關係、健康、商務以及靈性的建議。若額外支付150美元（約新台幣4900元）的費用，還可以得到與她一對一線上諮詢的機會，還宣稱自己「能夠解決客戶們遇到的一切問題」。

托雷斯靠著這樣的付費線上諮詢，確實得到了許多死忠的支持者，他們願意與托雷斯分享生活中遭遇的疑慮、困惑，並且聽從她的建議行動。值得注意的是，這些人事後想起來，發現自己和身邊的家人朋友越來越孤立，也變得越來越依賴托雷斯。

2019年，托雷斯要求安娜搬到紐約當她的住家助理，替她打掃衛生、照顧寵物。安娜放棄了在波士頓大學的營養學學業，接受了這份月薪2000美元（約新台幣6.5萬元）的工作。然而，當她到達托雷斯的公寓時，發現真實的她與IG上的完美形象完全不符。安娜描述托雷斯的房子骯髒不堪，她甚至連基本的生活自理都辦不到，經常需要安娜時刻在一旁待命。安娜為此每天只能在沾滿貓尿的沙發上睡上短短幾小時，有時甚至不得不躲到大樓的健身房裡打瞌睡。

安娜發現，自己被托雷斯當成了奴隸，因為她從未獲得托雷斯承諾的薪水，而孤身來到美國的她已經放棄了波士頓大學的學業以及宿舍，因此變得無處可去，也沒有收入可以擺脫托雷斯，「我可能是她的第一批人口販賣受害者之一。」

當她試圖與托雷斯據理力爭，托雷斯立刻變得咄咄逼人又充滿攻擊性，激發了安娜潛藏遭受童年暴力的心理陰影。經過艱難的3個月後，安娜終於找到擺脫托雷斯的方法，她逃離了托雷斯的住所，搬去和新男友住在一起。

這並非托雷斯與安娜故事的尾聲，因為當2022年安娜得知又有2名年輕女性步上她的後塵，她決心採取行動。

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