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女星爆「蕭淑慎夫」性侵多女　說法都是同一套

女歌手Rina（右）與藝人蕭淑慎的老公梁軒安（左）簽下經紀約，打算復出，結果慘遭性侵。（Rina提供）

▲女歌手Rina（右）與藝人蕭淑慎的老公梁軒安（左）簽下經紀約，打算復出，結果慘遭性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

性侵事件後，梁軒安常以工作為由，要Rina隨傳隨到，還強調只要跟著他就有錢賺，甚至說自己跟民眾黨主席柯文哲很熟，有很多工作機會，Rina為了生計聽話照辦，沒想到短短不到半年，又被梁性侵二次。

Rina告訴本刊：「梁軒安逢人就介紹我是他未來的妻子，故意讓很多人認為我們是情侶，我多次出言制止，但他不理會，仍私下亂放話，去年8月某天，他帶我跟友人及扶輪社的女幹部到中國談生意兼旅遊，結果又趁我喝醉，以討論代言人的工作為由，強拉我到房間硬上，事後我跟同行的女幹部哭訴，但對方竟然認為我跟他是情侶吵架，還勸我不要想太多，讓我求助無門！」

梁軒安經常以工作為由，要Rina隨傳隨到，還強調只要跟著他就有錢賺。（Rina提供）

▲梁軒安經常以工作為由，要Rina隨傳隨到，還強調只要跟著他就有錢賺。

更離譜的是，梁軒安沒按時支付薪水，Rina找梁討錢，梁卻指責她的工作表現很差，還說幫她支付到中國的旅費，要從薪水扣，事後Rina打聽得知，相關費用其實是梁的友人買單，她覺得梁不老實，慢慢疏遠對方，沒想到去年11月又被梁性侵得逞，讓她痛苦不堪。

Rina表示，當時她參加某民宿辦的活動，另一名女模L小姐得知當晚被安排與梁軒安同房，嚇得向她求救，Rina擔心L小姐成為下一個被害者，於是找上梁理論，沒想到梁竟以擔心Rina吃醋為由，強抱她不放，最後硬上得逞。

氣憤的Rina事後找其他女模訴苦，才知道梁軒安專找單純的目標下手，都用同一套說法賣慘，例如被蕭淑慎趕去客㕔睡沙發、2年沒有性生活、想離婚找新老婆。Rina告訴本刊，就她所知，已有多名女子上當，為避免更多人受害，她才決定挺身而出，揭穿梁的惡行，並準備對梁提告。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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