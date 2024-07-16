蕭淑慎夫爆「騙簽約硬上」多次！　性感歌手淚曝設局手法

▲女歌手Rina出面控訴，梁軒安多次利用工作的機會設局性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月底，一名曾姓女子按鈴控告藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安騙財騙色，梁發出聲明否認，蕭也力挺老公，沒想到風波還沒完全平息，本刊最近又接獲一名女歌手投訴，指梁利用娛樂公司老闆的身分，與她簽經紀約、騙她擔任祕書，卻未依約支付薪水，還3醜聞爆發後，梁軒安（左）PO出與藝人老婆蕭淑慎（右）的合照，蕭則轉發、力挺老公。（翻攝蕭淑慎臉書）次利用工作機會設局性侵，事後再裝可憐求取原諒，女歌手向同行打聽，才知道梁都用類似的手法性侵、騙砲，十分惡劣！

▲醜聞爆發後，梁軒安（左）PO出與藝人老婆蕭淑慎（右）的合照，蕭則轉發、力挺老公。

受害的女歌手Rina告訴本刊，她之前曾經擔任虛擬歌手「療傷小魔女Mida」的幕後演唱，結婚後搬回加拿大定居，逐漸淡出演藝圈。去年7月，Rina離婚剛返台有意復出，梁跟她打包票說一定會捧紅她。Rina說，後來梁軒安得知她離婚、經濟狀況不佳，梁還說要聘她當祕書，承諾每月支付她65,000元薪水。

去年8月初，梁軒安帶Rina出席一場電影首映會，會後他又帶Rina到萬豪酒店續攤，後來梁要她一起到樓上的房間討論工作，Rina不疑有他，跟著老闆上樓，沒想到竟被對方硬上。

「我不斷反抗，最後仍被他性侵得逞，更惡劣的是，完事後他還賣慘，說蕭淑慎生病快要掛了，他已經2年沒有性生活，很需要人陪，還說會跟老婆離婚、跟我結婚。」Rina說，梁除了打悲情牌請求原諒外，還用合約威脅她，告訴她若解約要賠百萬元，讓她決定不提告，沒想到短短不到半年，又被梁性侵2次。

▲醜聞爆發後，梁軒安PO出與藝人老婆蕭淑慎的合照，蕭則轉發、力挺老公。

除了Rina之外，上個月控告梁軒安的曾小姐，也向本刊揭露梁的手法。她告訴本刊，今年2月梁得知她打算開招待所後，提議合作，沒想到最後人財兩失。

今年3月，梁軒安帶曾小姐參加扶輪社的餐敘，並趁她喝醉後尾隨她進廁所，要求在廁所內發生關係，雖然曾小姐不願意，但還是遭梁硬上得逞，梁還拿手機錄下過程，事後經她百般拜託，梁才答應刪除影片。

讓曾小姐更氣憤的是，梁軒安不僅騙色還騙財。曾小姐說，為了開招待所，她到處籌錢，還想用名下的房產抵押貸款，但因沒有固定收入辦不成，梁知道狀況後，聲稱可以幫忙，卻在過程中動手腳，騙她提供房產變成梁公司的借款擔保人。

為了討回公道，曾小姐除了按鈴控告梁詐欺、侵占，也擔心廁所的性愛影片外流，日前已到警局報案。

▲上月底，曾姓女子（圖）按鈴控告梁軒安騙財騙色，登上媒體版面。

針對相關指控，梁軒安矢口否認，強調絕無性侵、偷拍，梁認為，RINA是因出專輯計畫告吹、曾小姐是因與他有財務糾紛，才會聯手投訴他。梁表示，當初是出於好意才對她們伸出援手，沒想到2人翻臉不認人，還抹黑他，讓他相當無奈，至於其他細節，梁則稱交由司法處理，現階段不便透露。

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