日本主播遇電車癡漢「伸手摸頭」　抬頭一看急換座位：毛毛的

▲正妹主播遇「非典型電車癡漢」，給你摸摸頭！網驚情節超恐怖。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本一名正妹主播袴田彩會，近日在自身X平台上，分享近期遇到的恐怖癡漢經歷，網友看到後也不禁大喊「真的太噁了」！

袴田彩會說，自己日前坐電車，坐在車廂最遠的一處角落，靠著隔板，隨後她稍微打瞌睡。不過這時，她突然感覺到頭頂怪怪的，後來驚覺到，站在她旁邊的一名男乘客，竟然正在撫摸她的頭。這時袴田趕緊抬頭，往上一看，直接跟摸頭癡漢對到眼，但這時男子也立刻遮住臉部，不讓袴田看到。

袴田表示，男子年約35-40歲左右，她也稱這名男子的摸頭行動，跟我們認知的「癡漢行為」不太一樣，雖然當下她沒有聲張，但心裡還是感到毛毛的，非常不舒服。袴田還說，後來她趕緊換座位，並在社群網站上發文，她認為這名男子應該是「故意摸頭」。

網友們看到袴田的發文後，紛紛直呼：「這太噁心了。」、「好恐怖唷！」另外也有網友關心袴田的身心狀況，希望她一切安好。

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