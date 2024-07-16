女星夫爆性侵扯「蕭淑慎快掛」逼女歌手就範：2年沒性生活

▲女歌手Rina出面控訴，梁軒安多次利用工作的機會設局性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人蕭淑慎7年前與小她15歲的丈夫梁軒安閃婚，二人婚後多次上節目分享夫妻相處之道，看似感情穩固，沒想到上個月底，一名24歲的曾姓女子大動作到地檢署按鈴控告梁騙財騙色。事件爆發後，梁發出聲明否認，當晚還在臉書PO出與老婆的合照，甜喊蕭「梁太」，若無其事曬恩愛，蕭除了轉發，也特別加上三個啾咪的表情符號，用行動力挺老公。

▲醜聞爆發後，梁軒安PO出與藝人老婆蕭淑慎的合照，蕭則轉發、力挺老公。

桃色風波還沒完全平息，本刊最近又接獲一名女歌手Rina投訴，指控梁軒安設局性侵，行徑十分惡劣。Rina告訴本刊，她是加拿大華僑，之前曾經擔任虛擬歌手「療傷小魔女Mida」的幕後演唱，發過一張專輯，也是電影《夢見》主題曲的主唱者，結婚後搬回加拿大定居，逐漸淡出演藝圈。

去年7月，Rina離婚剛返台，有意復出的她經友人介紹，認識經營娛樂公司的梁軒安，梁強調自己是雄鷹扶輪社的社長，人脈非常廣，並且打包票說一定會捧紅她，讓Rina一步步掉入陷阱。

▲梁軒安除了經營娛樂公司，也是雄鷹扶輪社的創社社長。

「他利用工作設局性侵我，真的很可惡！」Rina說，梁軒安以避免被挖出黑歷史為由，要她詳述經歷跟背景，得知她離婚、經濟狀況不佳，梁還好心說要聘她當祕書，承諾每月支付她6萬5,000元薪水，並當場轉了1萬元讓她應急。

去年8月初，梁軒安帶Rina出席一場電影首映會，會後他又帶Rina到萬豪酒店續攤，將她介紹給在場的工作人員及藝人，後來梁要她一起到樓上的房間討論工作，Rina不疑有他，跟著老闆上樓，沒想到竟被對方硬上。

▲女歌手Rina（右）與藝人蕭淑慎的老公梁軒安（左）簽下經紀約，打算復出，結果慘遭性侵。

「梁軒安一進房間就對我上下其手，我不斷反抗，最後仍被他性侵得逞，更惡劣的是，完事後他還賣慘，說蕭淑慎生病快要掛了，他已經2年沒有性生活，很需要人陪，覺得我就是那個人，還說會跟老婆離婚、跟我結婚、幫我買房。」Rina說，梁軟硬兼施，除了打悲情牌請求原諒外，還用合約威脅她，告訴她若解約要賠百萬元。

Rina告訴本刊，她對台灣的法律不了解，也需要工作養家，逼不得已只能選擇原諒，沒有對梁軒安提告，事後甚至委曲求全，假裝跟他搞曖昧，沒想到卻讓他變本加厲。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】被告侵占詐欺騙財騙色 蕭淑慎夫再遭控性侵女歌手

【女星夫再爆性侵2】陪老闆出差竟被扣薪抵旅費 她揭梁軒安惡行多女受害

【女星夫再爆性侵3】尾隨進廁所還自怕硬上過程 蕭淑慎夫遭控騙財性侵回應了