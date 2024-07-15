京都變垃圾場！　「鴨川滿地瓶罐」觀光客、年輕人太多了

▲京都變垃圾場！鴨川滿地瓶罐，荒淫觀光客、年輕人太多了。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本京都蘊含日本傳統文化，一向給人寧靜、乾淨的感覺，也是許多觀光客的最愛。不過最近京都當地社會團體就發現，垃圾量越來越大，甚至鴨川上滿地垃圾，相信是慕名而來的外國觀光客和年輕人，隨意在這裡飲酒作樂、放縱後的結果。

據《日本電視台》報導，京都鴨川的河邊空地，在日落之後，就會開始聚集大量人潮，包括慕名而來的外國觀光客，以及日本年輕人。由於附近有不少餐飲小店，因此就會有不少人買來食物和酒後，聚集在河川空地上，開始飲酒作樂開趴。從白天到晚上，都有許多觀光客和年輕人在嗨。

據當地協助收拾垃圾的社會團體說法，尤其在三條大橋到四條大橋等人潮最擁擠的區域，這裡的垃圾量與疫情前相比，增加了27%，相當驚人。畫面也可見，隨處都有被亂丟的飲料罐、啤酒罐和食物包裝盒。

報導也提到，過去東京涉谷也有類似問題，因此當局在「路上飲酒」的問題上，增加了法律禁令規範。不過目前京都府對於這樣的「迷惑行為」，尚未有強制性規範，當局也表示，目前只能加強勸導與管理。





▲京都現在有非常大量的外國觀光客。（翻自X平台）



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