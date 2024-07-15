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拍下川普振臂經典照　最勇攝影記者：我不能躲必須完成工作

▲▼美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下川普遇刺照片，只見川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有國旗，被網友認為可以有機會得普立茲新聞獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯社攝影記者武奇拍下川普險遭刺殺的瞬間畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國前總統川普遇刺案引發全球關注，而他在躲過子彈後浴血振臂高呼「戰鬥」的畫面必將載入史冊。拍下這張傳奇照片的攝影師武奇（Evan Vucci）回憶，聽到槍聲後他告訴自己，「不能躲，我必須完成我的工作。」

根據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，當天川普開始造勢演說時，總共有4名攝影記者被安排在舞台前方一個被稱為「緩衝區」的區域，這裡距離川普僅有數公尺。川普團隊通常每次都只會給攝影記者5分鐘時間在緩衝區近距離拍照，而槍擊正好發生在此時間，才讓攝影師拍下近距離畫面。

拍下川普振臂呼喊照片的是美聯社首席攝影師武奇，他當時原本在舞台左側，聽見槍聲後立刻與其他攝影師一起跑向他們認為川普會被帶離的方向。武奇說，「我不斷告訴自己，慢一點，慢一點，冷靜，慢一點」。他說，這是美國歷史上一個重要時刻，需要被記錄下來，如果不能抱持頭腦冷靜就無法完成工作。

武奇說，事發時他並不感到害怕，儘管當時一些工作人員擔心還會有第二名槍手，但他「從來沒考慮過這點」。他說，「我必須在那裡，我不能躲，我不能躲到舞台後面，我必須做好我的工作。」

除了武奇以外，其他攝影記者也捕捉許多關鍵性的瞬間。華郵攝影記者巴茨費德（Jabin Botsford）拍到川普蹲在地上的畫面；紐約時報攝影記者米爾斯（Doug Mills）則捕捉到子彈從川普頭部附近掠過的畫面。巴茨費德當天戴著智慧眼鏡，他還記得開啟攝影功能，因此拍下30秒的現場影像。

替蓋帝圖像（Getty Images）工作的攝影師莫尼梅克（Anna Moneymaker）則透過特勤人員的腿部空隙，拍到川普躲避在講台後方的畫面。白宮攝影記者協會會長庫西尼雅克（Jessica Koscielniak）表示，這些經典畫面傳遍全球，成為歷史視覺紀錄不可抹滅的一部分。

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