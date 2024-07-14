5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

中部最大重機休閒站今（14日）開幕，業者豪砸3千多萬在台76線員林交流道下打造佔地千坪的重機販售和維修中心，設有車友休息區、洗車區及拍照打卡區，開幕日吸引全台各大車隊到場共襄盛舉，現場重機總價值逾5億元，就連愛好重機的大甲鎮瀾宮董事長顏清標也現身助陣，還在現場試騎市價250萬元頂級豪華重機。

▲中部最大重機休息站開幕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

顏清標本身就熱愛重機，家中也有好幾台重機，顏清標一到場就被停在門口的1800cc美國印地安「挑戰者」吸引，隨即上車試騎還現場示範催油門，整個6.1聲浪響徹會場，讓顏清標相當滿意。

不過被問到會不會想買回家，顏清標說2018年因為大甲媽遶境，他戴斗笠騎重機趕路，忘記戴安全帽結果被罵，加上沒有車友相伴，現在就比較少騎重機，這幾年也沒再看過顏清標騎重機遶境。

重機業者經理劉康廷表示，這台美國印地安「挑戰者」全世界限量150台，台灣唯一台就在彰化，售價250多萬，可說是一台旗艦的豪華重機。

▲顏清標體驗的印地安「挑戰者」重機市價高達250萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



業者表示，重機休息站佔地千坪，能提供車友休息、檢修，騎士還能洗澡，是非常豪華的休息站，開幕第一天就吸引全台重機車隊到場助陣，現場停放了數百台重機，每台市價大約幾十萬到1、200多萬都有，號稱是5億車聚活動。

▲全台各大重機車隊到場共襄盛舉，現場重機總價值超過5億元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

