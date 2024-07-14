　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

中部最大重機休閒站今（14日）開幕，業者豪砸3千多萬在台76線員林交流道下打造佔地千坪的重機販售和維修中心，設有車友休息區、洗車區及拍照打卡區，開幕日吸引全台各大車隊到場共襄盛舉，現場重機總價值逾5億元，就連愛好重機的大甲鎮瀾宮董事長顏清標也現身助陣，還在現場試騎市價250萬元頂級豪華重機。

▲▼中部最大重機休息站開幕，顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中部最大重機休息站開幕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

顏清標本身就熱愛重機，家中也有好幾台重機，顏清標一到場就被停在門口的1800cc美國印地安「挑戰者」吸引，隨即上車試騎還現場示範催油門，整個6.1聲浪響徹會場，讓顏清標相當滿意。

不過被問到會不會想買回家，顏清標說2018年因為大甲媽遶境，他戴斗笠騎重機趕路，忘記戴安全帽結果被罵，加上沒有車友相伴，現在就比較少騎重機，這幾年也沒再看過顏清標騎重機遶境。

▲▼中部最大重機休息站開幕，顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

重機業者經理劉康廷表示，這台美國印地安「挑戰者」全世界限量150台，台灣唯一台就在彰化，售價250多萬，可說是一台旗艦的豪華重機。

▲▼中部最大重機休息站開幕，顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲顏清標體驗的印地安「挑戰者」重機市價高達250萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

業者表示，重機休息站佔地千坪，能提供車友休息、檢修，騎士還能洗澡，是非常豪華的休息站，開幕第一天就吸引全台重機車隊到場助陣，現場停放了數百台重機，每台市價大約幾十萬到1、200多萬都有，號稱是5億車聚活動。

▲▼中部最大重機休息站開幕，顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲全台各大重機車隊到場共襄盛舉，現場重機總價值超過5億元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼中部最大重機休息站開幕，顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼中部最大重機休息站開幕，顏清標到場站台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟2縣市
5億車聚！　顏清標騎250萬神車狂催油門
刺殺川普20歲槍手「竟是自家選民」！　父發聲：不知在搞什麼鬼
川普造勢「看台濺血」一幕曝光！　男頭部中彈爆血
男大生帶女友宿舍壞壞！　59秒激戰片遭偷拍外流
槍手距離川普不到150m！　普通射手「都能命中」
許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

中油油罐車出事！高速騎上分隔島「卡襠」　還好沒外洩

新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

科博館有色狼！12歲女童遭碰裙　嫌犯雨中落跑被鎖定

拖吊影片曝！超派紅色「大牛」違停遭拖　超哥低調1小時領回

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝　恐難求償

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流　5同學瘋傳慘了

基隆男深夜過馬路...遭重機撞飛空翻畫面曝！小腿骨折送醫

台中輕航機摔機！新加坡女乘客受傷　運安會明研議是否立案調查

網傳冬山夜市將被迫停業　鄉長駁斥：是要求改善噪音與交通

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

中油油罐車出事！高速騎上分隔島「卡襠」　還好沒外洩

新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

科博館有色狼！12歲女童遭碰裙　嫌犯雨中落跑被鎖定

拖吊影片曝！超派紅色「大牛」違停遭拖　超哥低調1小時領回

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝　恐難求償

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流　5同學瘋傳慘了

基隆男深夜過馬路...遭重機撞飛空翻畫面曝！小腿骨折送醫

台中輕航機摔機！新加坡女乘客受傷　運安會明研議是否立案調查

網傳冬山夜市將被迫停業　鄉長駁斥：是要求改善噪音與交通

晚晚餐買一送一！盤點7家Buffet優惠　提前7天預訂同桌2人享7折

陳真7月打擊率4成44突然降二軍　悍將球團回報：左膝扭傷

成本低售價卻超貴！PTT一面倒點名「2消暑美食」：超級賺

懶得回訊息「會沒朋友嗎？」　她曝男女交友差異：很羨慕男生

快訊／大雷雨狂轟2縣市　1地大雨特報　

狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

空氣品質全國最優！花蓮智能化監控再創佳績　考核特優四連冠

賴清德喻釋憲如棒球賽、青鳥出來　朱立倫傻眼：民進黨是裁判嗎

獨／啦啦隊女神巫苡萱「充電線當跳繩」　直播拍賣網友喊包軌

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

林士傑恐被心腹害死！疑小弟在外黑吃黑滋事

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

殉職警妻招魂　喊「帶你回家」才允筊

轎車闖平交道撞新自強號　乘客還原現場

文山死亡車禍真相曝　竹聯幫成員毒駕撞死騎士

8+9都開賓士！他嘆警察「什麼便宜買什麼」

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

更多熱門

相關新聞

2024海安街道美術館開幕

2024海安街道美術館開幕

台南市都市發展局暑假盛大策畫「2024海安街道美術館–城市的故事．從這裡開始」新的展覽，於13日隆重開幕！此次新設13件藝術作品，布展範圍從海安路蔓延至台南運河水岸，並將搭配快閃活動及夜間小旅行，市長黃偉哲歡迎民眾前來探索台南獨特的城市故事。

台61線伸港段6車連環撞　2駕駛擦傷送醫

台61線伸港段6車連環撞　2駕駛擦傷送醫

曾穿麵粉袋短褲吃過苦　獅子會總監捐60萬助弱勢

曾穿麵粉袋短褲吃過苦　獅子會總監捐60萬助弱勢

機車下鄉考照！媽半夜排隊搶頭香　大學兒雙腿發抖出局

機車下鄉考照！媽半夜排隊搶頭香　大學兒雙腿發抖出局

拖板車板台脫落巴士追撞　14人唱聖歌祈禱

拖板車板台脫落巴士追撞　14人唱聖歌祈禱

關鍵字：

彰化重機休閒站車隊開幕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

病毒大爆發！　全家都中鏢

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面