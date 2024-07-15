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「10大高溫排行」都飆破37度　鄭明典：全台灣都熱

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天全台前10大高溫皆在37度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（15日）高溫炎熱，氣象署針對16縣市發布高溫特報。根據氣象署觀測，最高溫出現苗栗龍溪，下午1時53分來到38度，且全台高溫前10名都在37度以上。前氣象局長鄭明典表示，當排行榜上都是37度，沒特定哪一區，那就是全部都熱，全台灣都熱。

本周不但高溫炎熱，且最熱時段也將延長到下午5時。根據中央氣象署觀測，今日最高溫在苗栗龍溪，下午1時53分出現38度，高雄市月眉下午1時55分出現37.9度高溫，新北市三峽中午12時40分也有37.9度。

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此外，氣象署觀測今天全台10大高溫，全都在37度以上，且分布苗栗縣、高雄市、新北市、嘉義縣、嘉義市、台北市、桃園市、台南市、台東縣。

▲▼全台前10大高溫。（圖／氣象署提供）

▲全台前10大高溫。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

前氣象局長鄭明典在臉書上表示，「今天好像沒特別說熱哪邊，一個都很熱的概念！當排行榜都上37度就是熱，裡面又沒特定熱哪一區，那就是全部都熱，全台灣都熱。」

氣象署稍早也針對16縣市發布高溫燈號，氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，今新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。基隆市、嘉義縣為黃色燈號，也有36度高溫可能。

高溫資訊(橙色)
影響時間：15日白天
＊高溫橙色38燈號：新北市
＊高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣
＊高溫黃色燈號：基隆市、嘉義縣

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