多次被爆上市傳聞！「小紅書」老股轉讓　最新估價5583億元

▲小紅書成立於2013年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名網購兼社交平台「小紅書」近日被指出售了老股，估值170億美元（約台幣5583億元），DST Global參與了本輪投資，紅杉中國進一步增持，高瓴、博裕資本和中信資本也首次進行了投資。小紅書方面對此不予置評。

據《澎湃新聞》報導，這次融資並非外界傳聞的「Pre-IPO前最後一輪新股融資」，而是透過老股轉讓股權進行的。紅杉中國2023年9月以比小紅書上一輪融資低30%的價格，即約140億美元的估值買入了小紅書的股份，在此之前，紅杉中國並不持有小紅書的股份，意味著小紅書最新一輪的估值有所回升。

小紅書今年初發布了一組公司財務數據，2023年月活年成長20%至3.12億人民幣，營收年增85%至37億美元，淨利達到5億美元。相較之下，2022年，小紅書營收約20億美元，虧損2億美元。

業績轉虧為盈是公司發展的重要轉捩點，這意味著其業務模式得到了進一步認可，並開啟了潛在投資者的進場窗口期。劉勝表示，目前中國網路現象級體量大的增量平台屈指可數，小紅書無疑是較為搶手的一家，很多VC/PE都在等待老股轉讓或新股融資，進行「補位」。

▲小紅書結合網購及社交於一平台。（圖／CFP）

小紅書顯然已成為了這輪融資「更強勢」的一方。當然，小紅書這一輪的錢「不難找」，一方面，對於PE而言，當前市場上確定性比較高的項目並不多，小紅書是一個紙面上來看相當不錯的標的，另一方面，騰訊和阿里這兩大巨頭都已經站在了小紅書的背後，小紅書希望尋找的或許是對自己有更大戰略價值的投資人。

報導指出，隨著IPO放緩，老股轉讓對公司和投資人來說也是雙向選擇。依美元基金存續期一般是「10+2」，人民幣基金多以「5+2」為主的慣例，退出管理已成國內VC/PE機構的工作要務，截至今年5月份，中國私募股權產業整體已達到14兆元人民幣的存續規模，基金數量超過5.4萬隻，目前處於退出期的佔比超過一半。

小紅書成立於2013年，同年獲得數百萬元人民幣天使輪的投資，其後的投資方包括金沙江創投、淡馬錫、天圖投資、元生資本等。屢次被傳「IPO在即」的小紅書是一級市場的明星項目。

小紅書靠著內容種草筆記、生活搜尋入口、經驗分享與口碑傳播，在用戶「交易」之前，先一步影響了他們的生活消費決策，這極大顛覆了傳統電商平台以硬廣、軟文以及品牌開路的經營策略。

最新數據顯示，小紅書坐擁月活躍用戶超3億，上市一直是小紅書繞不開的話題。 2021年「關鍵先生」楊若的加入，讓小紅書的上市進程有了「眉目」。

公開資料顯示，在加入小紅書之前，楊若曾擔任花旗集團TMT投資銀行部亞太區董事總經理，也曾在安永舊金山分所、普華永道中國工作。此外，楊若曾參與58同城、YY、中通快遞等多家公司的上市歷程。但楊若後於2022年離開了小紅書，也是從那時候起，小紅書的上市傳聞就不斷被爆出。

▲小紅書近年來成為年輕人搜找美食的慣用app。（圖／CFP）

路透社2021年4月指出，小紅書計劃在年中赴美IPO，籌資約5億至10億美元。其中一位知情人士甚至表示，該公司已秘密提交美國上市申請，小紅書對市場傳言不予置評。

彭博社2021年7月則指出，小紅書將暫停在美國上市，外界猜測其緣由或與國內加大海外上市企業的數據監管有關。美股折戟後，同年10月，小紅書又被傳計劃前往香港上市。對此，小紅書對外回應，「暫無明確IPO計畫」。

路透社旗下IFR引述知情人士2023年4月底表示，小紅書已秘密在美國證監會（SEC）遞交上市申請，計劃年中在美國掛牌上市，預期募資5億至10億美元。高盛、摩根士丹利為其聯合承銷商。

報導提及，2023年12月25日，網傳小紅書或於2024年下半年啟動香港IPO。小紅書回應，目前暫無上市計劃，並沒有更多消息透露。

文末指出，伴隨業績的成長，小紅書的估值水漲船高，此次老股轉讓估值高達170億美元，較2018年D輪融資後的30億美元估值成長了近5倍。但直到現在，小紅書的上市進程依然撲朔迷離。