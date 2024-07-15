　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

多次被爆上市傳聞！「小紅書」老股轉讓　最新估價5583億元

▲小紅書成立於2013年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲小紅書成立於2013年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名網購兼社交平台「小紅書」近日被指出售了老股，估值170億美元（約台幣5583億元），DST Global參與了本輪投資，紅杉中國進一步增持，高瓴、博裕資本和中信資本也首次進行了投資。小紅書方面對此不予置評。

據《澎湃新聞》報導，這次融資並非外界傳聞的「Pre-IPO前最後一輪新股融資」，而是透過老股轉讓股權進行的。紅杉中國2023年9月以比小紅書上一輪融資低30%的價格，即約140億美元的估值買入了小紅書的股份，在此之前，紅杉中國並不持有小紅書的股份，意味著小紅書最新一輪的估值有所回升。

小紅書今年初發布了一組公司財務數據，2023年月活年成長20%至3.12億人民幣，營收年增85%至37億美元，淨利達到5億美元。相較之下，2022年，小紅書營收約20億美元，虧損2億美元。

業績轉虧為盈是公司發展的重要轉捩點，這意味著其業務模式得到了進一步認可，並開啟了潛在投資者的進場窗口期。劉勝表示，目前中國網路現象級體量大的增量平台屈指可數，小紅書無疑是較為搶手的一家，很多VC/PE都在等待老股轉讓或新股融資，進行「補位」。

▲▼ 小紅書。（圖／視覺中國）

▲小紅書結合網購及社交於一平台。（圖／CFP）

小紅書顯然已成為了這輪融資「更強勢」的一方。當然，小紅書這一輪的錢「不難找」，一方面，對於PE而言，當前市場上確定性比較高的項目並不多，小紅書是一個紙面上來看相當不錯的標的，另一方面，騰訊和阿里這兩大巨頭都已經站在了小紅書的背後，小紅書希望尋找的或許是對自己有更大戰略價值的投資人。

報導指出，隨著IPO放緩，老股轉讓對公司和投資人來說也是雙向選擇。依美元基金存續期一般是「10+2」，人民幣基金多以「5+2」為主的慣例，退出管理已成國內VC/PE機構的工作要務，截至今年5月份，中國私募股權產業整體已達到14兆元人民幣的存續規模，基金數量超過5.4萬隻，目前處於退出期的佔比超過一半。

小紅書成立於2013年，同年獲得數百萬元人民幣天使輪的投資，其後的投資方包括金沙江創投、淡馬錫、天圖投資、元生資本等。屢次被傳「IPO在即」的小紅書是一級市場的明星項目。

小紅書靠著內容種草筆記、生活搜尋入口、經驗分享與口碑傳播，在用戶「交易」之前，先一步影響了他們的生活消費決策，這極大顛覆了傳統電商平台以硬廣、軟文以及品牌開路的經營策略。

最新數據顯示，小紅書坐擁月活躍用戶超3億，上市一直是小紅書繞不開的話題。 2021年「關鍵先生」楊若的加入，讓小紅書的上市進程有了「眉目」。

公開資料顯示，在加入小紅書之前，楊若曾擔任花旗集團TMT投資銀行部亞太區董事總經理，也曾在安永舊金山分所、普華永道中國工作。此外，楊若曾參與58同城、YY、中通快遞等多家公司的上市歷程。但楊若後於2022年離開了小紅書，也是從那時候起，小紅書的上市傳聞就不斷被爆出。

▲小紅書使用者。（圖／CFP）

▲小紅書近年來成為年輕人搜找美食的慣用app。（圖／CFP）

路透社2021年4月指出，小紅書計劃在年中赴美IPO，籌資約5億至10億美元。其中一位知情人士甚至表示，該公司已秘密提交美國上市申請，小紅書對市場傳言不予置評。

彭博社2021年7月則指出，小紅書將暫停在美國上市，外界猜測其緣由或與國內加大海外上市企業的數據監管有關。美股折戟後，同年10月，小紅書又被傳計劃前往香港上市。對此，小紅書對外回應，「暫無明確IPO計畫」。

路透社旗下IFR引述知情人士2023年4月底表示，小紅書已秘密在美國證監會（SEC）遞交上市申請，計劃年中在美國掛牌上市，預期募資5億至10億美元。高盛、摩根士丹利為其聯合承銷商。

報導提及，2023年12月25日，網傳小紅書或於2024年下半年啟動香港IPO。小紅書回應，目前暫無上市計劃，並沒有更多消息透露。

文末指出，伴隨業績的成長，小紅書的估值水漲船高，此次老股轉讓估值高達170億美元，較2018年D輪融資後的30億美元估值成長了近5倍。但直到現在，小紅書的上市進程依然撲朔迷離。

ET快訊
搶救畫面曝！29歲女國道突跳車亡　媽站路肩目擊慘狀
轉頭看「這張圖」閃過子彈！　川普狂讚：救了我
快訊／鋼鐵人宣布隊長呂政儒離隊
新冠死亡比流感高11倍！變異株LB.1傳播力更強　醫憂「年底
獨／砸ATM潑豬油　可憐母為32歲兒領錢和解
大學肄業假冒NYU碩士　當上台北CEO一年詐2204萬
川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台僅110m　差1cm就
又是酒駕！40歲K姓韓星撞上分隔島翻覆
馬力歐租房32年終於置產　積蓄700萬全砸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸今年洪澇2076萬人受災！官方示警：七大流域都可能發生洪水

多次被爆上市傳聞！「小紅書」老股轉讓　最新估價5583億元

大陸電力吃緊！多地發「節約用電倡議」　安徽試行路燈間隔開啟

中國水利部：8月上半月前　7大流域都可能有洪水

大陸6月份房價繼續下跌　連跌12個月

陸美妝網紅陷「精華液廣告不實」　他宣布退網：退款6.8億元

月薪21K搶當「野人」　陸近百人報名「只錄取4位」

陸第二季GDP年增4.7%　低於市場預期

正妹遊泰失蹤疑遭「綁架肢解」！最後露臉畫面曝　生前常去泰國

中共三中全會今登場　黨領導主旋律「全面深化改革」讓百姓有感

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

大陸今年洪澇2076萬人受災！官方示警：七大流域都可能發生洪水

多次被爆上市傳聞！「小紅書」老股轉讓　最新估價5583億元

大陸電力吃緊！多地發「節約用電倡議」　安徽試行路燈間隔開啟

中國水利部：8月上半月前　7大流域都可能有洪水

大陸6月份房價繼續下跌　連跌12個月

陸美妝網紅陷「精華液廣告不實」　他宣布退網：退款6.8億元

月薪21K搶當「野人」　陸近百人報名「只錄取4位」

陸第二季GDP年增4.7%　低於市場預期

正妹遊泰失蹤疑遭「綁架肢解」！最後露臉畫面曝　生前常去泰國

中共三中全會今登場　黨領導主旋律「全面深化改革」讓百姓有感

烏日玉闕朝仁宮紀念玄壇元帥渡台364年　副市長鄭照新祈福交流

俞大㵢花800萬公帑買家具？實際花費139萬　最貴花42萬買沙發

川普濺血！1981以來最重大刺殺未遂案　FBI調查潛在國內恐怖主義

植物診療師法三讀　估10年3000名、最快明年國考

川普713槍擊時間表一次看！　還原1分30秒生死現場

羅東夜市名店「外帶4菜色」！佳娜結帳看金額驚呆：台北一盤超過300

薪水35K養一家四口　她嘆「沒錢別生孩」！全場見1點：贏過很多人

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

快訊／高雄殯儀館前車禍！貨車左轉撞機車　女騎士倒地送醫

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

大陸熱門新聞

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

蘋果中長出白色大蘑菇！研究員千里求購

中共三中全會「深入改革」台商也受惠？　

3桶羽球價格直逼1g黃金　漲幅超50%

中共三中全會今登場　主旋律「全面深化改革」

月嫂第一天上班嬰兒嗆奶亡！爸媽崩潰：4萬多請的

美妝網紅陷「廣告不實」…宣布退網

港電話卡採實名制　240萬張卡遭拒登記

月薪21K當野人　陸百人報名「只錄取4位」

「小紅書」老股轉讓！最新估價5583億元

躺平新去處　陸「青年養老院」遍地開花

大陸6月份房價繼續下跌　連跌12個月

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

陸第二季GDP年增4.7%　低於市場預期

更多熱門

相關新聞

中國A股「川大智勝」開盤跳空漲停！她驚喊：沒人要賣

中國A股「川大智勝」開盤跳空漲停！她驚喊：沒人要賣

美國前總統川普13日（當地時間）在賓州造勢遇襲，特勤人員第一時間以肉身護住他，而20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）則被擊斃。財經網美胡采蘋就發現，中國A股「川大智勝」今早開盤跳空漲停，且完全無交易量，讓她不禁笑喊，「看來大家認為川大要當選了。」

女友當沖上癮！他勸阻被回「3字」傻了

女友當沖上癮！他勸阻被回「3字」傻了

超準！一張圖秒測你最近不開心的原因

超準！一張圖秒測你最近不開心的原因

台股重挫473點　金管會信心喊話：基本面穩健

台股重挫473點　金管會信心喊話：基本面穩健

大立光法說後外資看股價衝3700　讚「iPhone鏡頭領先」

大立光法說後外資看股價衝3700　讚「iPhone鏡頭領先」

關鍵字：

小紅書上市老股社交平台IPO股市

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面