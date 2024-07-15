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【廣編】夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣　海內外精選遊程通通有

▲▼ 。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣，海內外精選遊程通通有 。

【廣編特輯】

圖、文／台北夏季旅展提供

探索世界精彩，2024台北夏季旅展一次大公開！台灣人熱愛到日韓旅行，日韓市場向來是旅展熱銷產品；喜愛玩水的人，不能錯過東南亞及海島假期；還有中國港澳風情、歐洲聖誕市集、紐澳自然魅力，全球賞楓、玩雪、追極光、郵輪假期等主題玩法，參展各家旅行社紛紛推出展場優惠及獨賣，把握7/14-15最後二天，快來夏季旅展現場挖掘優惠行程，讓您的旅行滿載歡樂回憶！

★鳳凰旅遊
鳳凰旅遊搶攻秋冬團，最高每人減1萬元！北歐極光團住玻璃屋，限定團最高每人減1萬。紐澳南非迎春夏第2人減１萬CP值超高。日本鳥取賞楓包機11/11首航特惠限時送零用金1萬日幣。一生必遊的南極之旅，現場獨享每人減6萬元。

▲▼ 。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣，東南旅遊推出中秋遊韓國19,888元起優惠 。

★東南旅行社
東南旅遊推出中秋遊韓國19,888起（保證出團），楓遊釜山超低價17,900起，東京迪士尼保證住星野，春節寒假東京機加酒，滿額再省1,500元。

★行家旅行社
北歐之旅10天，主打極光屋、極光列車、破冰船、帝王蟹，12/12首發團加贈塔林一天行程（共11天），早鳥第二人優惠減6,000元。瑞士11天，主打景觀列車、三大名峰、大城小鎮，早鳥優惠報名前10名，第二人減6,000元。

★天海旅行社
玩瘋泰國5+1天，安排搭乘泰獅航班機，玩樂翡翠灣、東芭樂園、騎象、米其林、海鮮燒烤吃到飽、泰式按摩、人妖秀、嘟嘟車，旅展價17,900起（含稅）。

▲▼ 。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲旅天下旅行社祭出清倉一口價、早鳥預購最高折2萬元兩大特惠 。

★旅天下旅行社
以「解你的旅行成癮症」為主題，祭出清倉一口價、早鳥預購最高折2萬元兩大特惠，再加碼下單抽「日本東北花卷溫泉飯店住宿券」、「挪威郵輪奮進號日本沖繩4日」，一人中獎兩人同行。

★找到了旅遊
眾多優惠包含：精彩關西「京阪神奈」五日，8-10月出發、暑假不加價，特贈黑毛和牛和風火鍋吃到飽，7/15前付訂，加碼送小費。豪華直飛土耳其15日，特贈小費（價值6,000）與卡帕多奇亞熱氣球體驗（價值USD280）。瑞士火車15日，冬季加碼安排玩雪行程。

★展笙旅遊
越南包機直飛，峴港/芽莊5/6日（團體＆自由），最低15,900起（含稅），絕美海灘、夢幻樂園怎樣都好玩。旅展限定，現場報名付訂，立即享有超值優惠！

▲▼ 。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲旅展期間至華泰旅遊攤位，經官網加入粉絲團就送一張抽獎券 。

★華泰旅遊
旅展期間至華泰旅遊攤位，經官網加入粉絲團就送一張抽獎券，每天下午5點抽出10張免費機票（越南峴港或日本東北）；現場下單購買峴港團，最高第二人減10,000元；日本參團最低價19,900元（含稅）；現場購買團體旅遊，隨單送下單禮（送完為止）。

★喬瑞旅行社
推薦峇里島頂級五星Villa 5日53,990元起，強調吃好、住好、玩精彩，安排烏布皇宮、五星飯店下午茶，娃娃餐廳自助餐、NURIS豬肋排，ST.REGIS、KEMPINSKI、ANDAZ，還有LULU SPA或熱石SPA體驗。

★富康旅行社
全館商品適用優惠三重送：（1）兩人同行第二人減NT3000，（2）下訂好禮，送WIFI SIM卡，（3）現場加入官方LINE、粉絲團再送環保購物袋&神祕小禮物。（優惠商品及神祕小禮物依現場提供為主）

▲▼ 。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲鼎運旅行社推薦全台唯一頭等艙8人座「創新號」一日遊 。

★鼎運旅行社
推薦全台唯一頭等艙8人座「創新號」一日遊，原價15,900元，特惠價12,900元，強調安排空姐隨車管家、隨團攝影師，沿途走訪華陶窯最美紅磚小鎮，品嚐米其林推薦美食（又見一炊煙），銅鑼茶廠品茗東方美人茶，體驗採茶/手作茶凍。

★越旅/越竹航空
帶你發掘越南的寶藏！翻玩富國島放電5日，原價29,900元，（八月底前）第二人報名折8,800元；中越神奇活峴5日，原價21,900元，特價20,900元。

▲▼ 。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲易起FUN暑假．韓國釜邱三大主題4日售價11,900元起，夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣。

★易飛旅遊
易起FUN暑假．韓國釜邱三大主題4日售價11,900起(含稅)，第2人再折3,000元。經典紫愛北海道5日35,900起(含稅)，第2人再折4,000元。

★駿樺旅行社
推出「現場每日一物」、「展場最殺清艙價 」，日本自由行（東京.大阪.沖繩.名古屋.福岡），最高減2,500元；首爾、新加坡自由行，最高減1,000元，報名付訂保證成行。

●大會展出資訊
時間：113年7月12日(五) ~ 7月15日(一)
每日上午10:00 ~下午06:00
地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)
捷運信義線台北101/世貿出口
門票：全票150元
優惠票：100元
身障陪同者一人(憑證購票)
學生憑證
官網&免費索票：ste.kje-event.com.tw/
fb粉絲團：www.facebook.com/stf.kje/

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