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社會 社會焦點 保障人權

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

▲▼無照酒駕撞死單親父親的李佳修。（圖／記者吳銘峯攝）

▲無照酒駕撞死單親父親的李佳修，獲輕判5年6月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子李佳修2022年11月晚間在酒店飲酒後，無照開車上路，結果在行政院前的忠孝西路車行地下道口高速追撞前車，造成前車駕駛王姓單親父親死亡。一審國民法官重判7年2月，二審時他賠償450萬元達成和解，獲輕判5年6月。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

本案發生於2022年11月14日，李男前一晚在台北市忠孝東路上的夜店與酒店分別喝酒後，還搭乘14歲曾姓少年駕駛的BMW轎車離開。上路沒多久，李男嫌少年開得太慢，接手駕駛，沿忠孝東路往西疾駛。但不到2分鐘，就在行政院前的忠孝西路車行地下道口，高速追撞王姓男子駕駛的前車造成翻滾。

王男彈出車外遭車身壓住慘死，車內副駕駛座女乘客受傷。李男仗著酒意對趕來處理的警員叫囂，被警員開槍打中左大腿，痛得倒地抽搐，送醫抽血換算呼氣酒精濃度每公升1.085毫克。檢方去年初提起公訴，台北地院審理後，交由國民法官參與審判，這也是北院首件國民法官案件。國民法官審理後，將李男判刑7年2月，案件上訴第二審。

二審高院審理時，李男在最後一刻認罪，並答應賠償被害家屬450萬元，達成和解，高院二審因此予以減刑。而雖然律師在和解時請求判刑4年、被害人家屬在和解後也同意將李男判刑4年；但高院認為，李男無照、酒駕撞死人的行為太過嚴重，如果判刑4年實在太輕，因此高院二審改將李男判刑5年6月。李男當時還押時，面對記者詢問是否覺得判太重？為何最後一刻才認罪？等等問題，均不回答。

全案再上訴，最高法院審理後，15日駁回上訴定讞。李男確定獲得輕判5年6月定讞。

▼李佳修（右方白衣者）肇事後，還毆打記者並對警察嗆聲，遭員警開槍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼忠孝東路競逐翻車，屁孩毆打記者嗆警。（圖／記者游宗樺翻攝）

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