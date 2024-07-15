川普維安失職？FBI：特勤局需給答案　外界紛喊局長下台負責

▲美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，滿臉血仍振臂高呼「FIGHT」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州巴特勒（Butler）造勢時遭槍擊，造成他右耳受傷濺血、現場觀眾1死2重傷。事件爆發後，外界質疑特勤局在維安方面失職，要求局長齊特爾（Kimberly Cheatle）請辭的呼聲越來越大，許多前特勤局職員痛批實在太離譜，協助維安的聯邦調查局（FBI）也表示，特勤局應該給出答案。

根據《紐約郵報》報導，FBI前助理局長斯維克（Chris Swecker）表示，這次的事件從頭到尾都是一次徹底的維安崩潰，「從集會的政體安全計畫到槍聲響起後的反應，想像一下，如果槍手不是這個20歲的孩子，而是一個訓練有素的組織，下場會如何？」

▲特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）。（圖／達志影像／美聯社）



批評者指出，齊特爾就任特勤局長以來，花費過多時間在「多元化、公平和包容」的政策上，例如致力將該局處的女性職員比例拉高、允許YouTuber和特勤局人員一起訓練拍攝，卻沒有專注在特勤局的本業上。

退休特勤局幹員哈萊克（Don Mihalek）則指出，他認為要求齊特爾下台為時過早，因為還有許多未解之謎，「特勤局的安全計畫是與地方和州警察部門一起完成的，儘管特勤局可能會為這一切承擔責任，但我們不知道發生了什麼。」

FBI賓州匹茲堡辦公室官員表示則說，會發生此事件實在震驚，但必須等到全面調查後才能得知細節，FBI在現場只是支援，維安計畫的主導是特勤局，「特勤局必須回答這個問題。」

眾院監督委員會主席、共和黨眾議員柯默（James Comer）14日晚間也發出聲明指出，「有多問題，美國人要求得到答案，我已經聯繫了特勤局進行報告，我還要求齊特爾出席聽證會，監督委員會不久後將發出正式邀請。」