受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

▲北韓官媒首度對外公開南韓所空飄的氣球，裡面裝有綜合感冒藥，北韓軍隊依照規定進行焚燒。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓脫北者公民團體多次向北韓（朝鮮）空飄大型氣球，裡面含有反體制傳單、白米、感冒藥、1美元紙鈔、灌有韓劇的USB隨身碟，導致今年5月底北韓發起「屎攻」，多次向南韓空飄穢物氣球。北韓金與正今（14）日發表談話，透露境內又發現南韓空飄的氣球，誓言要南韓付出代價。

根據《韓聯社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正14日過北韓官媒《朝中社》發表談話，「我今天又接獲多起通報，表示朝鮮民主主義人民共和國（北韓）邊境和部分區域又發現，從這群韓國（南韓）垃圾所空飄過來的傳單和文件。」

金與正表示，她14日上午接獲來自各級勞動黨黨組織、軍方、社會團體的通報，「黃海北道長豐郡（位於開城市東端的一個郡）和鄰近17處地點發現這些骯髒的穢物。目前邊境附近的各階軍隊、勞動赤衛軍（預備役）、安全和保衛機構正在進行地毯式的搜索，一旦發現空飄氣球等穢物，將依照相關法規燃燒處理。」

金與正在談話中吐露她的憤怒，「即便我方多次警告，韓國這群垃圾仍未打算停止骯髒且下流的玩笑！先前已經做出警告，這群韓國垃圾屢次做出令人困擾的舉動，遲早會受到自家國民的猛烈譴責。」

金與正警告，「我方已經詳細介紹過應對方針。韓國這群垃圾，未來將會因這些令人困擾的事而感到疲憊，必須做好準備，為這些骯髒事付出代價！」

報導指出，北韓官媒《朝中社》除了詳細報導金與正的談話內容，還首度刊登出南韓空飄氣球墜落至北韓境內的畫面，只見相片中這些氣球的內容物正遭到焚燒，其中還包括綜合感冒藥。

據悉，自從南韓脫北者公民團體向北韓空飄氣球後，北韓便從5月28日至6月9日進行4波「屎攻」。南韓脫北者團體在風向改變後再度空飄氣球，北韓便於6月24至25日連續兩晚向南韓空飄穢物氣球。