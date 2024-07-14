　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

▲▼北韓官媒首度對外公開南韓所空飄的氣球，裡面裝有綜合感冒藥，北韓軍隊依照規定進行焚燒。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓官媒首度對外公開南韓所空飄的氣球，裡面裝有綜合感冒藥，北韓軍隊依照規定進行焚燒。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓脫北者公民團體多次向北韓（朝鮮）空飄大型氣球，裡面含有反體制傳單、白米、感冒藥、1美元紙鈔、灌有韓劇的USB隨身碟，導致今年5月底北韓發起「屎攻」，多次向南韓空飄穢物氣球。北韓金與正今（14）日發表談話，透露境內又發現南韓空飄的氣球，誓言要南韓付出代價。

根據《韓聯社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正14日過北韓官媒《朝中社》發表談話，「我今天又接獲多起通報，表示朝鮮民主主義人民共和國（北韓）邊境和部分區域又發現，從這群韓國（南韓）垃圾所空飄過來的傳單和文件。」

金與正表示，她14日上午接獲來自各級勞動黨黨組織、軍方、社會團體的通報，「黃海北道長豐郡（位於開城市東端的一個郡）和鄰近17處地點發現這些骯髒的穢物。目前邊境附近的各階軍隊、勞動赤衛軍（預備役）、安全和保衛機構正在進行地毯式的搜索，一旦發現空飄氣球等穢物，將依照相關法規燃燒處理。」

▲▼北韓官媒首度對外公開南韓所空飄的氣球，裡面裝有綜合感冒藥，北韓軍隊依照規定進行焚燒。（圖／翻攝自朝中社）

金與正在談話中吐露她的憤怒，「即便我方多次警告，韓國這群垃圾仍未打算停止骯髒且下流的玩笑！先前已經做出警告，這群韓國垃圾屢次做出令人困擾的舉動，遲早會受到自家國民的猛烈譴責。」

金與正警告，「我方已經詳細介紹過應對方針。韓國這群垃圾，未來將會因這些令人困擾的事而感到疲憊，必須做好準備，為這些骯髒事付出代價！」

報導指出，北韓官媒《朝中社》除了詳細報導金與正的談話內容，還首度刊登出南韓空飄氣球墜落至北韓境內的畫面，只見相片中這些氣球的內容物正遭到焚燒，其中還包括綜合感冒藥。

據悉，自從南韓脫北者公民團體向北韓空飄氣球後，北韓便從5月28日至6月9日進行4波「屎攻」。南韓脫北者團體在風向改變後再度空飄氣球，北韓便於6月24至25日連續兩晚向南韓空飄穢物氣球。

ET快訊
快訊／桃園5車嚴重車禍　1死3傷
快訊／陳建州暫代PLG大位　親發聲了
給全美一個交代！眾院出手了
川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看
川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看
快訊／PLG震撼彈！　會長、執行長連袂請辭
快訊／黃瑋震遭毒駕撞死！　妻子發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

給全美一個交代！眾院傳召特勤局長　聽證會解釋「刺殺川普未遂案」

川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

行刺川普！槍手穿「千萬粉槍械YTR」周邊T恤　他傻眼喊：什麼鬼

川普遇襲驚逃死劫！栗正傑分析槍手「瞄準眉心」發射：想一槍斃命

不滿俄羅斯飛彈侵犯領空！　波蘭考慮「在烏克蘭領空」進行攔截

20歲長髮男槍殺川普遭擊斃！竟是「共和黨員+首投族」動機成謎

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

東海「不認識Faker」全場震驚！　羅PD出題「遭製作組衝康XD」

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

給全美一個交代！眾院傳召特勤局長　聽證會解釋「刺殺川普未遂案」

川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

行刺川普！槍手穿「千萬粉槍械YTR」周邊T恤　他傻眼喊：什麼鬼

川普遇襲驚逃死劫！栗正傑分析槍手「瞄準眉心」發射：想一槍斃命

不滿俄羅斯飛彈侵犯領空！　波蘭考慮「在烏克蘭領空」進行攔截

20歲長髮男槍殺川普遭擊斃！竟是「共和黨員+首投族」動機成謎

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

蹦闆罕同框老婆「她澄清不是為錢結婚」！遭禁止和某女網紅拍片...內幕曝光

快訊／桃園龜山5車嚴重車禍1死3傷！救難人員從變形車體救人

房子地段好「租金又便宜」　他加LINE一聊驚覺不對勁！新手法曝光

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

放寬罷樑案連署合格認定？　中選會駁斥：均採一致標準

快訊／國3和美段大貨車追撞！1駕駛重傷受困　外線車道回堵

每天用眼過度？營養師教吃3類「護眼營養素」　遠離藍光傷害

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

國際熱門新聞

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

她驗DNA多出22個手足　驚覺「亂倫親哥」崩潰

暗殺川普槍手長相曝：長髮白人男性

川普槍擊犯身分曝！賓州白人男性「年僅20歲」

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

即／槍響！　特勤局證實川普安全

川普造勢現場遭槍擊！　白宮：拜登已聽取簡報

更多熱門

相關新聞

1年前也遭暗殺未遂！岸田文雄為川普發聲

1年前也遭暗殺未遂！岸田文雄為川普發聲

美國前總統川普13日在造勢現場遭到槍手開槍暗殺未遂，他右耳中彈，另一名觀眾則因中槍身亡。同樣曾遭暗殺未遂的日本首相岸田文雄也在第一時間聲援川普。他說，「這是挑戰民主主義的暴力行為」，同時也祈禱川普能夠盡快恢復健康。

南韓也曾爆多起襲擊案！前總統夫婦槍擊身亡

南韓也曾爆多起襲擊案！前總統夫婦槍擊身亡

日JR司機被蜜蜂螫傷！開一半手發麻

日JR司機被蜜蜂螫傷！開一半手發麻

外國人行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨

外國人行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨

日23歲女警「受訓中」頭部重摔亡！

日23歲女警「受訓中」頭部重摔亡！

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金與正南韓空飄氣球屎攻穢物氣球屎的迫降

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

病毒大爆發！　全家都中鏢

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面