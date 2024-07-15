每顆700至800日圓...首批集集紅龍果銷日價格佳　卓榮泰喻戰略物資

▲南投縣長許淑華陪同行政院長卓榮泰視察集集紅龍果外銷果園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

行政院長卓榮泰13日由南投縣長許淑華陪同，前往集集鎮田寮果菜運銷合作社關心視察，並強調農產品是台灣真正的「戰略物資」，而農民就像台灣的父母親、照顧每一個人，政府會保障「農民的權益」、「產銷的秩序」以及「糧食安全」，一定會協助農民，讓辛苦栽種的農產品走出台灣。

縣府農業處表示，田寮果菜運銷合作社經營果園20幾年，採用產銷履歷驗證溯源管理的紅龍果面積達9公頃，品種為大紅紅龍果，田間採用燈照進行調節，產期為6月至隔年2月，夏季果平均重量500g，冬季果可達900g；園內採果樹合理化施肥，配合微生物益菌、活化土壤，使果樹更健康、果實更美味甘甜，也是台灣首批成功輸出紅龍果到日本的外銷供果園。

卓榮泰當天實地了解紅龍果栽種情形，並品嘗在地優質的紅龍果及香蕉等水果，受到農民們熱情歡迎，包括立法委員羅美玲、游顥，農業部長陳駿季、農糧署長姚士源，縣議員王秋淑、陳玉鈴等人也都到場關心；農糧署果樹及花卉產業組組長蘇登照簡報說明目前台灣紅龍果產業現況、輸日紅龍果檢疫諮商歷程及產業輔導措施，再由田寮果菜合作社理事主席劉孟鑫說明外銷供果園管理要點，並引導一行人前往果園體驗採果、了解相關農產加工品情形。

卓榮泰表示，紅肉紅龍果因為香氣和口感佳，一直很熱銷，感謝農民仔細栽種研發，將品質管理很好，也感謝合作社的幫忙，讓紅龍果能順利外銷，政府也保證會保障農民的權益，不讓農民辛苦栽種的成果受到侵害；陳駿季說，第一批銷往日本的紅龍果已於7月3日在日本關東超市開賣，售價為每顆700至800日圓，相當有實力，未來外銷市場也一定能穩定成長。

許淑華表示，南投縣紅龍果種植面積達504公頃，佔全國種植面積20%，年產量1萬1233公噸，居全國之冠，主要產地在竹山鎮、集集鎮及名間鄉，因日夜溫差大、帶獨特風味且品質優良，參加全國品質評鑑均榮獲前3名或優選，在臺北拍賣市場價格亦居全臺第一、二位高價；她很高興卓榮泰率領行政院團隊到南投產地來關心農業發展，也很榮幸第一批成功銷往日本的紅龍果就是南投集集所生產，相信只要農民能種出優質穩定的農產品，政府就一定能協助行銷推廣出去，揚名海外。