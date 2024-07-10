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大陸 大陸焦點 特派現場

中國電動車榮景退燒　上半年外銷首現衰退

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲中國電動車出口。（圖／CFP）

文／中央社台北10日電

全球電動汽車市場疲軟，明顯衝擊中國外銷。最新數據顯示，截至6月底，中國新能源汽車產銷雖然突破3000萬輛，但新能源汽車出口連續兩個月下滑，其中，純電動車（BEV）上半年出口47.8萬輛，年減2.3%，首度出現衰退。

中國汽車工業協會今天發布6月份汽車工業產銷情況報告。

根據報告，6月，中國汽車出口48.5萬輛，年增26.9%，比5月微增0.7%。1至6月，汽車出口279.3萬輛，大幅增長30.5%。

不過中國汽車外銷與內銷呈現相反格局。相對於新能源汽車在國內產銷持續增長，上半年市占率已達35.2%，中國汽車出口卻呈現傳統燃油車大幅增長、新能源汽車持續衰退。

報告顯示，6月，傳統燃油車出口39.9萬輛，年增31.1%；新能源汽車出口8.6萬輛，比5月下降13.2%，連續兩個月衰退。

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

今年1至6月，傳統燃油車出口218.8萬輛，大幅增長36.2%；新能源汽車出口60.5萬輛，年增13.2%。

報告顯示，6月，中國電動車出口跌至6.3萬輛，比5月大減1.4萬輛，跌幅17.5%。1至6月，電動車出口47.8萬輛，年減2.3%，疫情後的爆發增長不再，首度出現衰退。

在國內市場，6月份汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，雖比5月增長逾5%，但比去年同期分別下降2.1%和2.7%。

上半年，中國汽車產銷累計完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，分別增長4.9%和6.1%。

中國汽車工業協會表示，今年以來，汽車行業主要經濟指標呈現增長態勢，第2季後整體增速較第1季有所放緩。上半年，國內銷量微增，終端庫存高於正常水準；汽車出口保持快速增長，對拉動市場整體增長貢獻顯著，但新能源汽車出口增速明顯放緩。

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

中國汽車工業協會指出，新能源汽車產銷繼續保持較快增長，市占率穩步提升，根據統計，截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量超過了3000萬輛；中國品牌客車市場份額超過60%，實現向上突破。

展望下半年，中汽協表示，當前國內消費信心不足的問題依然突出，國際貿易保護主義形勢更加嚴峻，行業競爭進一步加劇，企業經營壓力持續加大，行業運行總體仍面臨較大壓力，消費信心和市場環境需要繼續提振和改善，助力行業平穩運行。

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