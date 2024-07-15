身價4千萬！23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

記者許權毅／台中報導

台中市惡人騎士車隊昨（14）日前往龍井區三陽玉府天宮舉行淨車儀式，號召20多名成員到場，除了有多台要價約180萬的哈雷Touring大型重機現身，還有10多台野馬、雪佛蘭「大黃蜂」美式肌肉車，甚至有一台全球僅3千台、全台唯一的道奇挑戰者「百年紀念款」現身。現場總值經估算上看4千萬。

▲台中市惡人車隊昨日現身三陽玉府天宮淨車，車輛現身馬上吸引香客眼光 。（圖／記者許權毅攝，下同）



惡人車隊負責人森哥說，車隊主要都是中台灣各地成員，各行各業、各種年齡層都有，都是喜歡騎乘哈雷重機的朋友們。14日因為有許多成員牽新車，才號召成員一同前往淨車，祈求行車平安。惡人車隊成員說，「我們是一群愛好騎乘、追求自由的人們、狂野，這禮拜就要一起出遊到墾丁，今天剛好先來淨車，希望行車順利。」

現場有6台哈雷Touring鯊魚頭、牛頭的大型重機，均價180萬起跳，另外Sport883、Sport48也有6台左右，均價則是60至80萬。至於改裝費用每人不一，大約50萬起跳，最多者可逼近百萬。森哥也補充，哈雷主打每台都不一樣，變化性高，所以每台車的故事也都不同，各有特色。

另名美式肌肉車隊負責人王先生說，今天出現的車款均價大概落在200萬上下，車主大部分都會進行改裝，像是外觀、底盤或是內裝都會更動一下，改裝費用如果跟日系車相比，會稍貴一點。

其中，道奇挑戰者SRT車主小煜說，車子是玩命關頭唐老大所開過的同款，所擁有的車款是2014年出廠，正好是道奇100週年時推出的紀念款，全球僅3千輛，全台只有這輛是紀念款。小煜介紹，該車在引擎內裝設置有「100」的紀念標誌，引擎上還有藝人王陽明的簽名，以美式肌肉車而已車內空間也還算大，能夠坐4個人，車價不包含改裝大概也是200萬左右，剛好有緣分才入手。

昨日現場總計23台哈雷重機、美式肌肉車，總價約4千萬。一駛入三陽玉府天宮就吸引大量香客目光，紛紛拿起手機拍照，還有小朋友興奮在現場「選車」合影，相當醒目。

▲該輛道奇挑戰者為百年紀念款，全球僅3千輛、全台僅1輛 。

