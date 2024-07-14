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社會 社會焦點 保障人權

文山死亡車禍真相曝光！竹聯幫成員毒駕　撞死等紅燈騎士

記者張君豪／台北報導

5月11日凌晨6時22分台北市文山區木柵路一段378巷發生一起死亡車禍，警方調查，有竹聯幫貔貅堂成員身分的駕駛吳男（34歲、經查有詐欺前科）當時駕駛BMW小客車行經該處，毫無減速追撞停等紅燈的朱姓男騎士（60歲），導致朱男被撞飛近20公尺送醫後宣告不治，警方逮捕吳男發現他酒測值為0，但精神恍惚、身上連手機都沒帶，形跡相當可疑，請示檢察官後採驗尿液送驗釐清案情。

▲警方逮捕在文山區經營毒品分裝工廠的竹聯幫青堂、明仁會成員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方逮捕在文山區經營毒品分裝工廠的竹聯幫青堂、明仁會成員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方火速成立專案小組追查，發現吳男在車禍發生前行跡詭異，曾向文山區吳姓藥頭（24歲）購買K他命吸食，5月中旬吳男驗尿報告出爐尿液中K他命呈現陽性反應，警方先以吸毒駕車致人於死、追訴肇事駕駛吳男觸犯毒品危害防制條例公共危險等罪嫌。

▲警方逮捕在文山區經營毒品分裝工廠的竹聯幫青堂、明仁會成員。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方報請台北地檢署崑股檢察官指揮，展開與吳男在文山區購毒網絡的跟監蒐證，鎖定竹聯幫青堂、明仁會成員在文山區租賃房屋開設毒咖啡包等新興毒品分裝場，7月初展開搜索拘提行動，拘提該毒品分裝廠楊姓主嫌（25歲）及同案成員李男6人到案，並查扣毒咖啡原料卡西酮、封膜機、毒品咖啡包及犯案手機等相關證物。訊後依觸犯毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

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