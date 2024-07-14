12生肖本周運勢！猴有貴人相助、龍愛情甜蜜、屬雞要與上司多溝通

▲7月14日至7月20日十二生肖的運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，7月14日至7月20日十二生肖的運勢，下周屬猴的人在工作運上明顯旺盛，排在其後的分別是屬龍、雞、虎、蛇、馬，這幾個生肖在本週的工作運勢都相當不錯，要好好把握機會。

(一) 鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作：本周運勢算是疲軟期，不上也不下，雖然有許多新的考驗與關卡，還好你都能一一克服。

愛情：家庭運溫馨，感念於另一半對你的照顧，你突然自發性的做了許多家務事，讓另一半打心底感動。

健康：健康運小憂，本周身體不適，疲勞性感冒恐肆虐，鼻水流不停，各種難過全上身。特別要保重自己。

(二) 牛

工作：本周運勢逆中求勝，險中求順，人與時爭，只要你願意相信自己能戰勝，你就能戰勝，無論對方實力多堅強。

愛情：平凡的家庭生活，不好不壞，沒有高潮也不會有意外的激情，維持和諧與寧靜是最重要的。

健康：健康運尚可，每天給自己固定的健身時間，是你一直維持的好習慣，即使天氣再糟，你依然堅持到底。

(三) 虎

工作：本周運勢小吉，為第三名。有一波好運氣且來者無懼。智慧需要保鮮，創意需要新鮮才會永遠領先。

愛情：本周愛情運突然上升，未婚男女桃花開啟的一月，諸多戀愛機會開展，把握良辰吉時，主動出擊，一定會有結果。

健康：健康運不俗，一周三次的游泳，是你最近的最愛，不僅瘦身有成，連同身材線條都變的結實了。

(四) 兔

工作：本周運勢是角力之爭，前有力後無氣，必須得格外小心。職場有小人暗中較勁，凡事以和為貴，謹慎才不致出錯。

愛情：愛情運不佳，愛情是生活的所有行為，影響另一半給予你的回應。奢求越多，越容易失望落空。

健康：以為自己還年輕，懶得保養，時間是不等人的，一旦皮膚變得粗糙，牙齒黃垢產生，整個人的精神狀態都不好。

(五) 龍

工作：本周運勢強棒出擊，催發許多好運氣，為第二名。跨界經營合作，長線計畫在此刻籌謀運作，是好兆頭。

愛情：愛情甜蜜度上升，你對他說：愛就是信任他，愛著他，分享他，不求收穫他。一番話讓他徹底折服，不再東想西想。

健康：身體健康狀況不錯，吃得好，睡得飽，不過也要注意體重無形之中攀升， 趁機多加強鍛煉才是。

(六) 蛇

工作：本周運勢逆中求勝，同為第三名。景氣不佳，多站在甲方客戶立場去解決事情，不要太固執己見，成事才有望。

愛情：愛情心態糾結，一邊找尋真命天子，一邊又敏感排斥各種認識異性的機會。感情這事兒，你知道難解。

健康：健康運尚可，迷上足浴按摩的你，了解到神經反滲出健康的警訊，更加在乎每周一次的腳底按摩健康了。

(七) 馬

工作：本周運勢上升有力，前途光明，同為第三名。人際關係的拓展是本周重點，專業技術加上主動出擊才能致勝。

愛情：家庭運不錯，老來得女的你，女兒真是你上一輩子的情人，現在一工作完就趕回家，假日都要陪她玩。

健康：健康運勢一般，身體的狀態時好時壞，表示你的體質在改變，要留意各種徵狀發生。情緒不佳，容易生病，特別注意。

(八) 羊

工作：本周運勢稍顯疲弱，內心期待的事並非順利，很想做出一番成績，可惜外力時不我予，只能靜心等待了。

愛情：你的女友外型亮麗，但因年齡差距較大，總是愛鬧小脾氣，小小抱怨，還是多多體諒包容她吧。

健康：身體擁腫，代謝緩慢，缺乏熱身的運代謝動，應從食療先著手，勤泡澡，動動身體拯救開始。

(九) 猴

工作：本周運勢暢旺，信心十足，奪得第一名。事業上出現轉機，專心志業，會有貴人出現，好好把握時機。

愛情：愛情運快速上升，在朋友的介紹下，你與她一拍即合的感覺良好，在你心中滋生了幸福家庭的藍圖。

健康：身體狀況缺少了精氣神，本週適合靜心養性，建議你到郊外走走，放鬆心情，或是靜坐打禪，會帶給你意想不到的效果。

(十) 雞

工作：本周運勢重返光榮，同為第二名。業務行人員，多跟上司與客戶交流交流，繼續努力迎接美好的果實。

愛情：家庭運不錯，暑期全家旅遊勢必花去你許多錢，但是能換得全家一年一次的幸福，孩子的快樂成長，絕對值得。

健康：健康運尚可，夏日炎炎，到海邊戲水要注意擦防曬霜及安全。不要隨便到溪裡海邊不安全的地方去。

(十一) 狗

工作：本周運勢衰弱，雖不言吉，但是許多條件不利於你，你也無心，缺乏積極行動，很可能就這樣混過一周。

愛情：擔心的背後或許是懷疑，另一半的行蹤你總想全部了解，但是收去自由的愛，一定維持不了長久的。

健康：熟齡女性朋友的婦科毛病，要多加注意。每年一次的子宮頸癌抹片檢查不能忽略。身體是自己的。

(十二) 豬

工作：本周運勢不差，力挽狂瀾，繼續努力。事業進展有如逆水行舟，必須且行且珍惜，競爭者多，有賺就好。

愛情：年齡漸大，越來越喜歡自己一個人的生活，管不得父母及親戚的推說介紹，已經不想草草解決婚姻大事，一切隨緣。

健康：氣燥熱，本周腸胃出現不適，特別是外食族，切忌吃生冷的食物，以免病從口入，得不償失。

延伸閱讀

▸ 婆婆怨媳婦身上「不乾淨」要收驚 人妻喝下符水「全身無力」…險被拉進宮廟房間

▸ 她見超商飲料「一排倒放」超好奇 意外釣出大批苦主揭原因

▸ 堅持不開冷氣！7旬翁體溫「飆破43°C」中暑倒地 醫1招成功救命