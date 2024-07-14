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社會 社會焦點 保障人權

心愛「韓裔美女軍官」受傷了！他急匯84萬援助　驚見百Kg胖妹崩潰

詐團傳來女軍官受傷送醫的假圖片，博得老翁同情。（警方提供）

▲詐團傳來女軍官受傷送醫的假圖片，博得老翁同情。（警方提供）

圖文／鏡週刊

台中市南屯區一名高齡78歲的林姓老翁，上網與自稱「韓裔美國女軍官」陷入網戀，對方謊稱作戰受傷被送醫，還傳影片博同情，接著找藉口讓老翁匯款84萬，得逞後一騙再騙，聲稱寄來的包裹，價值超過50萬美金，必須先繳台幣145萬，老翁驚覺受騙，與警方配合誘捕取款人，結果車手落網，竟是體重超過百公斤的胖妹，讓他好崩潰。

四分局偵查隊長江清萬指出，林姓老翁今年6月在網路結識一名自稱駐紮阿富汗維和部隊的「韓裔美軍女上尉」，對方每天編造在火線作戰的驚險情況，並噓寒問暖，表示想跟老翁交往，接著還傳來自己作戰受傷被緊急送醫的影片，讓「男朋友」好心疼。

這些套路都耍完了，女軍官表示等痊癒後要退伍，來台灣與老翁一起生活，她先寄重要包裹來台卻卡關，必須面交84萬元台幣才領取，於是林姓老翁提領84萬元現金，面交給車手。

詐團得逞食髓知味，接著又編造謊言說，因接到海關通知，包裹價值超過50萬美金，需再繳交新台幣145萬元稅金才能領取，此時老翁察覺受騙，報警處理，並配合埋伏員警逮捕車手。

百公斤胖妹車手落網，讓老翁好崩潰。（警方提供）

▲百公斤胖妹車手落網，讓老翁好崩潰。（警方提供）

本月4日中午1點多，廖姓女車手（41歲）在烏日高鐵站取款，被喬裝旅客的員警當場逮捕，因為「女軍官」告訴他，出面取款處理包裹稅金的，是她的友人，一見到體重破百公斤的廖女，老翁情緒崩潰，直呼「被騙了」！警方告訴他，根本沒有這個女軍官，在網路上跟他聊天的，搞不好是男的，他心情更加低落。

全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦；分局長李建興表示，詐團常以假照片、或以虛構的美女與被害人交往，讓網友陷入網戀，失去判斷能力，他提醒民眾，只要網路交友只要對方談論金錢，不管是邀請投資，還是伴可憐，哀求救急，一定要提高警覺。


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