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鄭文燦信心滿滿！交出手機自清反成收押鐵證　太陽花心腹恐涉串證

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃檢二次抗告提出鄭手機對話紀錄成為羈押關鍵。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃檢二次抗告提出鄭手機對話紀錄成為羈押關鍵。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃檢兩度向法院聲押，但鄭先後以500、1200萬元交保，檢方提出第二次抗告，並提出鄭與施姓秘書的LINE訊息，讓法官認定鄭犯嫌重大且有逃亡、串證之虞裁定羈押禁見。據指出，檢方以LINE通聯記錄順利讓鄭收押，其原因竟是鄭7月5日首度遭檢方約談時，自己交出手機自清，沒想到卻成為讓自己收押的鐵證。

鄭文燦昨天傍晚第三次羈押庭，院檢與辯方律師歷經近4小時激烈抗辯攻防，法官最後裁定羈押禁見，最主要原因是鄭文燦於7月5日到桃園地檢署應訊前當日上午，即以LINE通訊軟體傳訊息給秘書施彥廷，訊息內容是他應訊時答辯內容，顯見鄭文燦應訊前已經有管道得知檢方偵辦內容，並擬妥答辯方向，法官因此認定鄭文燦有串證之虞，才裁定羈押禁見。

據了解，鄭文燦於5日上午到桃園地檢署，面對檢察官偵訊時，過程中對答如流且面不改色，對檢方相關指控一概否認，檢方詢問是否願意提供手機佐證，鄭疑為自清自願將手機交出，後續經過檢方逐一清查對話內容，赫然發現其中竟然有檢調偵辦方向，檢方在手機內甚至發現鄭與秘書施彥廷透過LINE訊息，竟已擬好答辯方式，檢方掌握最關鍵證據，於第二次抗告時成為關鍵證據。

針對施彥廷是否列為被告，檢方以偵查不公開為由拒絕回應，外界更認為，檢方是否會藉鄭已進入看守所，可向法院聲請搜索票搜索鄭相關證物，檢方也以案件偵辦不宜公開為由不回應。

施彥廷是2014年參與太陽花學運後開始在政壇發跡，他曾是太陽花學運決策小組的學生代表。之後在鄭參選桃園市長時加入競選團隊，接著鄭當選，施便進入市府擔任鄭的機要秘書，後於2016年升任市長室副主任。

據了解，施彥廷行事作風靈活、創意多，備受鄭文燦的信任，也因此才會跟隨鄭超過10年時間；儘管少與媒體直接接觸，但施相當樂於就所知的業務內容為媒體解惑、做各種背景說明等。鄭文燦在卸任桃園市長後，也特別把施彥廷帶進行政院，擔任副院長辦公室主任，後來鄭出任海基會董事長一職時，施彥廷也獲聘為參事。

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