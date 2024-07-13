7年來第一次！SpaceX「獵鷹9號」空中解體　20星鏈掉錯軌道遭FAA停飛

▲SpaceX的獵鷹9號火箭11日在太空中罕見發生故障，導致其搭載的20顆星鏈衛星墜入極低軌道，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號火箭（Falcon 9）11日發射時罕見在太空解體，導致搭載的20顆星鏈（Starlink）衛星墜入極低軌道。這是獵鷹9號7年多來首次發射失敗，而美國聯邦總署（FAA）也在12日向SpaceX發出停飛令。

綜合外媒報導，獵鷹9號火箭11日晚間從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）升空約1小時後，因液態氧洩漏，導致火箭第二級引擎出現問題，未能重新點火，搭載的20顆星鏈衛星也被錯誤部署在了較低軌道上。

儘管飛行控制人員設法用機載離子推進器將它們推升至更高的軌道，但由於軌道的最低點僅距離地球84英里（135公里），不到預期的一半，最大可用推力不足以成功將衛星升起。SpaceX表示，這些衛星將在未來重新進入大氣層、燃燒殆盡，但該公司並未透露具體時間。

隨後，美國FAA下令，禁止SpaceX在調查故障原因、修復火箭，並獲得批准前再次讓獵鷹9號飛行。報導指出，這個過程恐將耗時數周或數個月，具體將取決於問題的複雜性和SpaceX的解決計畫。

對此，SpaceX執行長馬斯克表示，獵鷹9號已經以最大功率點燃衛星的推進器，但飛行控制人員嘗試在太空重新點燃引擎卻意外導致引擎爆炸，目前原因不明，「高飛行速度將有助於更快地識別和糾正問題」。

截至目前為止，媒體還不清楚這起事故是否會影響SpaceX即將進行的載人飛行計畫。億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）原訂於7月31日在佛州進行太空飛行與首次私人太空行走。