　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翻開HowHow新片！他震驚「點閱太誇張」　PTT吵翻：早已勝利

▲▼HowHow。（圖／翻攝自Instagram／howhowhasfriends）

▲HowHow。（圖／翻攝自IG／howhowhasfriends）

記者周亭瑋／綜合報導

素有「YouTube界清流」封號的HowHow（陳孜昊），拍片已超過10年，YT頻道更有151萬訂閱。就有網友今天點開How哥頻道，忍不住驚呼「點閱率居然只剩這樣！」這番話也掀起熱議，不少人直言，更新太慢加上沒哏了，但也有網友笑說，「人家早就財富自由了，有差嗎？」

網友今早在PTT發文提到，「剛到公司還有一點時間，看一下YouTube，一打開官方推我How哥的影片，想說很久沒看就點進去，不看不知道，一看嚇一跳，曾經的業配之王，開啟台灣YouTube大業配時代的How哥，點閱率居然只剩這樣，太誇張了吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

翻開他的近期新片，觀看次數落在7.9萬到21萬不等，還有一個月前的影片，觀看次數累積20萬；不過，他多年前的熱門影片，觀看數至少400多萬起跳。

▲看到HowHow新片點閱，他相當意外。（圖／翻攝自PTT）

▲看到HowHow新片點閱，他相當意外。（圖／翻攝自PTT）

對此，一派鄉民吐槽，「資源給其他新人啊」、「就沒哏又只拍業配吧，一人分飾多角又演得爛，久了會膩」、「就過氣阿，跟藝人一樣，看膩了就下去」、「以前很有創意，現在走下坡了」、「沒哏只會抄時事或動漫」、「過氣很久了吧，5~6年沒看了」。

當然，也有不少人直言，「賺夠了，沒差吧」、「有破萬還是很猛啊」、「其實不差，而且他業配還是很多」、「業配還是一推，真的厲害」、「不是只有他...是很多人都急降」、「穩定業配中」、「兩天20萬有啥好嘴？」「業配接爽爽還是很賺阿」、「YT最終還是要靠業配或賣課程」、「人生勝利組」、「台灣YT界少數清流，別嫌了」。

ET快訊
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修
薔薔妹被綠「直播女友打巴掌」！　4萬人在線看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

翻開HowHow新片！他震驚「點閱太誇張」　PTT吵翻：早已勝利

國旅超無聊？一票人狂推「1景點世界第一」！外國人也讚：很震撼

泰洛斯：員工幸福是企業成功的秘密武器！專業培訓＋開放溝通讓人發揮潛能、持續成長

周末雷雨區更廣　全台再熱一周「雙北高溫飆37度」

出道10年奪歌后！她問「孫盛希算紅嗎」　粉絲大推：歌聲不會膩

老牌私校「協和祐德」開辦國中部！名師進駐搶學生　明年8月首招

進連鎖店內用他傻了！像闖「阿公嬤聊天室」爆共鳴：好想哭

越南妹「和台男同房1晚」隔天閃婚！　揭越男常見6陋習：不敢嫁

2024檳城國際廚藝競賽　嘉藥奪5銀14銅10佳作

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

翻開HowHow新片！他震驚「點閱太誇張」　PTT吵翻：早已勝利

國旅超無聊？一票人狂推「1景點世界第一」！外國人也讚：很震撼

泰洛斯：員工幸福是企業成功的秘密武器！專業培訓＋開放溝通讓人發揮潛能、持續成長

周末雷雨區更廣　全台再熱一周「雙北高溫飆37度」

出道10年奪歌后！她問「孫盛希算紅嗎」　粉絲大推：歌聲不會膩

老牌私校「協和祐德」開辦國中部！名師進駐搶學生　明年8月首招

進連鎖店內用他傻了！像闖「阿公嬤聊天室」爆共鳴：好想哭

越南妹「和台男同房1晚」隔天閃婚！　揭越男常見6陋習：不敢嫁

2024檳城國際廚藝競賽　嘉藥奪5銀14銅10佳作

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

白12日院會提邀賴清德國情報告　綠批涉違憲：不予支持

吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

慈濟「見舞金」分發能登災民　暖心送達獲得日人感謝信

夫過世2個月！公婆住「娘家買的房」不走　內行人曝1情況最麻煩

舉重女神承載國人祝福備戰奧運　郭婞淳：一切都是最好的安排

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

「全台火爐繼續加柴！一天比一天熱」

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

感到暖心！　短裙妹「檔車自摔」3男秒衝救人

大陸弟猛盯台灣護照「為什麼是綠色？」媽回1句網讚

7月「最強運3星座」！第1名桃花開、工作旺

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

更多熱門

相關新聞

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

泰國一名少年因年少無知，在朋友慫恿之下，花了500泰銖（約新台幣442元）在臉上刺青，然而才過了短短2年，他就後悔了，因為無法工作，甚至因此遭到歧視，並且交不到女朋友。於是他請朋友將他的照片po上網，尋求網友幫助。如今有一間位在曼谷的診所主動聯絡少年，表示願意免費替他去除臉上紋身。

唱片行「專輯擼下體」放回架上！男大生被轟爆

唱片行「專輯擼下體」放回架上！男大生被轟爆

台北最難訂私廚！15道菜「每人8000元」遭業者打臉

台北最難訂私廚！15道菜「每人8000元」遭業者打臉

情侶冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

情侶冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

台鐵、圖書館冷氣不涼！網轟「限溫令害的」

台鐵、圖書館冷氣不涼！網轟「限溫令害的」

關鍵字：

How哥YouTube點閱率網友改變

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面