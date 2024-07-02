翻開HowHow新片！他震驚「點閱太誇張」　PTT吵翻：早已勝利

▲HowHow。（圖／翻攝自IG／howhowhasfriends）

記者周亭瑋／綜合報導

素有「YouTube界清流」封號的HowHow（陳孜昊），拍片已超過10年，YT頻道更有151萬訂閱。就有網友今天點開How哥頻道，忍不住驚呼「點閱率居然只剩這樣！」這番話也掀起熱議，不少人直言，更新太慢加上沒哏了，但也有網友笑說，「人家早就財富自由了，有差嗎？」

網友今早在PTT發文提到，「剛到公司還有一點時間，看一下YouTube，一打開官方推我How哥的影片，想說很久沒看就點進去，不看不知道，一看嚇一跳，曾經的業配之王，開啟台灣YouTube大業配時代的How哥，點閱率居然只剩這樣，太誇張了吧。」

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翻開他的近期新片，觀看次數落在7.9萬到21萬不等，還有一個月前的影片，觀看次數累積20萬；不過，他多年前的熱門影片，觀看數至少400多萬起跳。

▲看到HowHow新片點閱，他相當意外。（圖／翻攝自PTT）

對此，一派鄉民吐槽，「資源給其他新人啊」、「就沒哏又只拍業配吧，一人分飾多角又演得爛，久了會膩」、「就過氣阿，跟藝人一樣，看膩了就下去」、「以前很有創意，現在走下坡了」、「沒哏只會抄時事或動漫」、「過氣很久了吧，5~6年沒看了」。

當然，也有不少人直言，「賺夠了，沒差吧」、「有破萬還是很猛啊」、「其實不差，而且他業配還是很多」、「業配還是一推，真的厲害」、「不是只有他...是很多人都急降」、「穩定業配中」、「兩天20萬有啥好嘴？」「業配接爽爽還是很賺阿」、「YT最終還是要靠業配或賣課程」、「人生勝利組」、「台灣YT界少數清流，別嫌了」。