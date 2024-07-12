聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

▲聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後變了！（圖／取自《Threads》）

記者楊智雯／綜合報導

這個暑假吹起聯名風，許多品牌紛紛推出與精品、動漫的聯名活動，近期藏壽司推出滿額送角落生物透明玻璃圓盤，最Q萌又療癒的角落生物讓粉絲都想收集，有人特別去大吃一頓湊到1200元，好不容易拿到可愛爆棚的透明玻璃圓盤，結果帶回家用一次就GG了，貼文曝光後，引發網友討論「謝謝你的犧牲，我會注意的」、「謝謝你給我這天第一個大笑」！

網友在《Threads》以「絕對不要把藏壽司滿額贈的盤子放進去洗碗機…」發文，表示她姊姊心愛的藏壽司滿額贈盤子，放進洗碗機後全變了，貼文附上的前後對比照片清楚展示了洗碗機的「威力」，原本可愛的角落生物圖案全部消失，只剩下一片光溜溜、乾淨到令人傻眼的透明玻璃盤。這一意外結果不僅讓當事人懊惱不已，更引來眾多網友的熱烈回應。

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貼文曝光後，網友搞笑回「他們是角落生物，一定在洗碗機的某個角落」、「他們可能躲到角落了」、「恢復原廠設定」、「吃1200才有的就這樣沒了」、「懷疑你在置入但我沒有證據」、「這洗碗機很可以，買對了」、「我沒放洗碗機，放烘碗機好像也不行，狀況跟你一樣，圖掉光光」，引發討論話題。

這些回應不僅讓人莞爾，也引發了更多人對日常用品保養的討論。綜合各大洗碗機品牌官網的注意事項來看，使用洗碗機要注意有些材質不適合放進去，包括木製餐具、刀子、鐵鍋、鋁製品、美耐皿、刨刀等材質之外，其他玻璃、陶瓷製作的餐盤也要注意，若是燒製後貼上圖案、金邊、圖騰的餐盤也是不能放入洗碗機，會被洗碗機洗掉，到時就會欲哭無淚了！