竹市21官警涉賄！警友會贊助「1人1律師」　羈押庭開庭中

▲新竹市21名官警涉嫌收賄，警友會協助聘請律師，幾乎是21名官警1人1律師。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、陳韻如／新竹報導

新竹市警局多名官警涉嫌替民眾抽回交通違規逕行舉發單，檢方獲報後於昨(11日)展開大動作搜索，並帶回28名官警，經漏夜訊問後，於今(12日)清晨依違反貪污治罪條例，向法院聲請羈押禁見其中21名官警。對此，新竹地院於今下午2時分三批召開羈押庭，而新竹市一分局長羅裕成指出，羈押庭透過警友會協助聘請律師，21名官警1人1律師，陣仗相當龐大。

據了解，此案起因為新竹地檢署檢察官偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案時，從宋展瑞的手機中發現，新竹市有多名官警疑似「民眾」請託，涉嫌抽回交通違規逕行舉發單。

檢方經過蒐證後，於昨日晚間指揮調查局台北市調查處、新竹市警察局，持搜索票展開大動作搜索，並通知涉案官警28人、證人2人到案。據悉，所謂「民眾」應是指地方民意代表。





▲新竹市警局。（圖／記者陳凱力攝）

經過檢方漏夜偵訊後，認為其中涉案的21名官警，包含一名退休人員，涉貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，有羈押的原因與必要，訊後今日清晨6時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見，而官階最高為二線二星警務員。

稍早，新竹地院分3批召開羈押庭，而21名官警的委任律師也已陸續到場。對此，新竹市一分局長羅裕成，羈押庭透過警友會協助聘請律師，21名官警1人1律師，陣仗可以說是相當龐大。