激戰兒子同學的媽！空姐妻怒求償2百萬　機長月薪意外曝光

▲偷吃兒子球隊隊友的媽媽，機師月薪意外曝光。（圖／攝自pexels）

記者張鈜閔／綜合報導

新北一名機師與空姐結婚育有2名子女，但還是與兒子籃球隊隊友的母親發展婚外情。空姐妻發現後感到極度震驚，決定離婚並將2人告上法院。新北地院認為2人侵犯了配偶權，判決他們應賠償100萬元，也讓機師薪水意外曝光。

空姐妻表示，她與丈夫結婚近12年，丈夫經常需要出國，平時就有健身的習慣，因兒子參加學校籃球隊，丈夫會以家長身分協助帶隊，卻因此與兒子隊友的母親發展出婚外情。空姐妻子表示，2家庭因孩子關係經常聚會，丈夫和小三則常以健身和洗衣為藉口，偷偷進行情事。

空姐提供的訊息顯示，機師和小三在對話中互稱「寶貝」，並有一些鹹濕的對話，顯示兩人有性行為。空姐更氣憤表示，丈夫不但不願道歉，還逼她離婚，並試圖以金錢打發她，甚至揚言「還會再犯」，她在航空公司擔任座艙長，年收約1百萬，丈夫擔任國外機師月入60萬，她依法對兩人求償2百萬元。

機師在審理時表示，他和空姐已於今年2月離婚，顯示兩人的感情早已破裂。他解釋，當天原本打算去健身，但因為拉傷了大腿肌肉而作罷。小三具有醫護知識，他們選擇去摩鐵接受推拿治療，否認發生性行為。他還指出，他的月收入只有20萬，且還還背負2100萬的貸款，認為賠償要求過高。

小三也全盤否認，說她和機師只是鄰里好友。畢業後成為家庭主婦，直到孩子上小學才開始在診所擔任牙醫助理，因此她無法支付高額賠償。

法官認為，從機師和小三的對話中，可以推斷他們有性行為，已經侵犯了配偶權。因此，法官判決他們應賠償100萬元。此案還可上訴。