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德國巴登-符騰堡級、柏林級軍艦參加環太軍演　珍珠港啟航

▲▼環太軍演珍珠港停泊軍艦。（圖／美國空軍）

▲珍珠港各國軍艦停泊。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／編譯

今年環太軍演重頭戲海上行動近日在夏威夷群島及周邊海域進行，德國海軍派出巴登-符騰堡級巡防艦（Baden-Württemberg ,F222）、柏林級補給艦（Frankfurt am Main ,A 1412）參加。

▲▼德國巴登-符騰堡級巡防艦,F222。（圖／美國海軍）

▲德國巴登-符騰堡級巡防艦。（圖／美國海軍）

德國海軍說明，來自各國約40艘艦艇大部分從珍珠港基地啟航，德國巴登-符騰堡級巡防艦也於7月9日離開珍珠港，進行為期4周的海上演習。環太軍演於6月27日正式開始，將持續到8月1日。

▲▼德國柏林級補給艦美因河畔法蘭克福號,A1412。（圖／美國海軍）

▲柏林級補給艦。（圖／美國海軍）

德國海軍表示，在出發之前，各國艦艇船員進行密集協調和後勤準備工作，此外還有岸防訓練，包含爆裂物處置與排雷訓練。

▲▼德國空軍歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國颱風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

環太軍演匯集超過25,000名士兵，除了40艘艦艇，還有3艘潛艇以及超過150架飛機和直升機，德國空軍也派出颱風戰鬥機參加。

德國雖然雖然不鄰近太平洋，但也致力於維護國際秩序，希望和重要戰略夥伴美國合作，加強印太地區參與。環太軍演除了美國之外，來自太平洋沿岸國家還包含澳洲、汶萊、智利、厄瓜多、印尼、日本、加拿大、哥倫比亞、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、菲律賓、南韓、新加坡、泰國和東加；非太平洋國家有比利時、巴西、丹麥、法國、英國、印度、以色列、義大利、荷蘭和斯里蘭卡。

美軍表示，環太軍演為世界上規模最大的海軍聯合訓練，由第三艦隊主導，演習目的為建立關係、提高各國互相協調性，鞏固印太地區和平與穩定。

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