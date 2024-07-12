▲原PO想扛日本家電回台灣。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

暑假是全球旅遊旺季，尤其日幣大幅貶值，更是吸引大批國際遊客造訪，不少人會扛電器回台灣用，就有網友指出，想趁日幣便宜時，去日本買小烤箱回台灣用，但只要出境，壞掉沒有保固，很猶豫要不要衝一波，對此，網友紛紛搖頭，「沒必要，轉賣也難」、「不會做這樣的事，沒差那麼多錢」。

有網友在PTT發文，「有必要從日本扛小烤箱回來嗎？」最近要跟朋友去日本玩，打算買一些平常在台灣捨不得買的高價家電用品，像是離子夾、美容儀，以及蒸氣烤麵包機，不過礙於蒸氣烤麵包機體積龐大，很猶豫要不要下手。

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原PO表示，雖然現在日幣便宜，但是商品離開日本後就沒有保固，若蒸氣烤麵包機在台灣壞掉，可能只能自行承擔維修費用，「所以想問大家，有必要從日本扛小烤箱回來嗎？」

貼文曝光，網友一面倒勸退，「沒必要為了省那一點錢，專門從日本扛回來」、「當然不會，行李也要錢」、「扛烤箱就有點累了，如果家裡有人幫忙扛就還好，我們家有扛過吸塵器跟免治馬桶座」、「家電不會特地扛回來，故障只能認賠」、「我是覺得買有台灣過檢的比較安心，也有保固，尤其電器用品對電壓敏感的，很容易壞」、「看那個價差值不值得你的行李空間跟重量」。還有網友笑喊「總是要扛一次，才會沒有下次」。

其他人建議找代購，不用自己扛那麼累，「找代購吧，出國專心玩不要搞得太累」、「如果價格差蠻多，那就找代購+1」，「代購比自己扛方便了」。也有網友指出，「帶得動就帶啊，不然回國會一直想」、「不買會後悔，那就買」。