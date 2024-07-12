輪調二審19名檢察官出爐！6地檢襄閱中選　橋頭謝肇晶最資淺

▲蔡偉逸等6名各地檢署襄閱主任檢察官獲圈選調升二審檢察官。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢察機關年度一二審輪調名單出爐，經過檢審會提出29人推薦名單後，法務部長鄭銘謙圈選出19人，台北地檢署包括襄閱主任檢察官蔡偉逸囊括7人最多，台中、台南、高雄、橋頭各2人，其中橋頭襄閱主任檢察官謝肇晶，司法官45期結業，是這次調名單中最資淺，獲選的檢察官將分別調升高檢、高分檢接受3年的二審歷練。

12日公布的人事調動名單，還有二審主任檢察官確定由30期的高雄高分檢檢察官葉麗琦，34期的台中高分檢檢察官謝名冠，35期台南高分檢檢察官章京文等3人升任。

一審調升二審名單如下(按期別)

台北地檢署李豫雙(34期)

台北地檢署主任檢察官侯靜雯(40期)

台北地檢署檢察官王正皓(40期)

橋頭地檢署主任檢察官李廷輝(40期)

台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸(41期)

台中地檢署主任檢察官黃政揚(41期)

台北地檢署主任檢察官朱立豪(42期)

台北地檢署主任檢察官陳怡利(42期)

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒(42期)

台北地檢署主任檢察官蔡佩容(42期)

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝(43期)

台南地檢署主任檢察官吳維仁(43期)

高雄地檢署主任檢察官劉俊良(43期)

台北地檢署主任檢察官劉仕國(44期)

士林地檢署主任檢察官陳彥章(44期)

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍(44期)

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜(44期)

高雄地檢署襄閱主任檢察官宋文宏(44期)

橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶(45期)