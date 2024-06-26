詐騙案太多！雄檢再徵12名檢察官助理　年薪63萬

▲高雄地檢署將招考12名檢察官助理。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署為強化打擊犯罪能量，並提升機關效能，預計進用12名檢察官助理，並已展開報名程序。甄試對象除具備法律相關背景者外，亦包含非法律系所畢業，而具有電子、土木、建築、工程、財經等系所畢業者，進用後將協助檢察官辦理偵查、公訴、執行案件程序之審查、卷證分析、法律問題之研究、蒐集資料及分析等事務及其他交辦事項，而檢察官助理的年薪也曝光，可高達63萬餘元。

高雄地檢署在去年獲配10名檢察官助理，並採行多元運用方式，建立指導員制度，有效提升檢察官助理辦事能力及效率。行政院於今年同意額外增加自僱檢察官助理人力150名，雄檢獲配進用臨時人員「檢察官助理」12名，而原本的10名檢察官助理也將一併留用。

雄檢指出，獲聘進用的檢察官助理，預估按月給付薪資4萬6692元。今年甄試預計採取2階段，經書面審查符合甄試資格者，通知參加第一階段【筆試】，訂於今年7月15日（星期一）舉行，再自筆試錄取者擇優通知參加第二階段【口試】，口試則訂於7月22至23日（星期一、二）舉行。

雄檢強調，將持續貫徹法務部秉持之「強力打詐」精神，並在行政院推動「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案之指引下，有效統籌運用檢察官助理，緊密合作，同心協力，共同打擊詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

相關甄試簡章、報名資訊刊登在高雄地檢署網頁電子公布欄(網址：https://www.ksc.moj.gov.tw/296454/296651/296652/1188483/post)。