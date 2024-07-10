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文化部長預告「1年培育30個繪本畫家」　3方向往下扎根

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲文化部長李遠提到，未來最想做的是文化向下扎根計畫。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠今（10）日出席傳統藝術中心「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」啟動記者會，提到上任以來最想做的事就是文化「向下扎根」計畫，除了文化幣年齡下修、推動「小公視」兒少頻道，也計劃用一年時間，培育30位兒童繪本作家，支持台灣兒童繪本創作。

李遠今日透露，「今天是做文化部長最快樂的一天」，他表示在擔任部長前的工作，就是跟著紙風車劇團上山下海表演，帶著劇團到校園宣導反毒，甚至一度最想做的工作是「當兒童繪本作家」，直到真正擔任文化部長，「最想做的還是文化扎根計畫」。

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李遠透露，自己寫過很多兒童繪本，也被改編成紙風車的舞台劇，譬如說最近在總統就職典禮上的《雨馬》就是他以前寫的。他認為，文化「往下扎根」是最重要的，而第二重要的是將台灣的文化帶到全世界，而屬於台灣的文化，尤其是傳統藝術文化，如布袋戲、歌仔戲等等。

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲文化向下扎根相關計畫，包括讓孩子認識傳統戲曲、小公視、文化幣下修、培育繪本作家等。（圖／文化部）

目前文化向下扎根相關計畫，包括8月將推出專屬兒童及青少年的「小公視」頻道，製作及播放兒少節目。另一個是「文化幣」研議下降適用年齡至國中（13歲）。

同時，文化部正規劃「繪本作家培育計畫」，預計以一年培育30名繪本作家的規模，支持台灣兒童繪本創作。此外還有座落新北市的「國家兒童未來館」，更是文化部將送給小朋友可以在裡頭發揮無限想像的地方。

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

為了讓兒童接觸傳統藝術，「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑，李遠說明，每個演出團體，都為小朋友重新設計劇本，表演孩子會喜歡的劇目，讓親子族群能夠一起欣賞。

他說明，人類最早的表演就是戲劇，各種戲劇包括歌仔戲、話劇、戲曲，它是最傳統、最早的人類的表演模式，「我們要啟發小孩子欣賞戲劇、欣賞藝術的話，戲劇是一個最好的方式，因為小朋友比較容易被戲劇吸引，這是最簡單、最容易走進校園，吸引小朋友，開始認識我們的傳統文化，比什麼都重要。」

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