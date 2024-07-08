日本teamLab現身新北兒童藝術節！3大科技互動藝術亮相

▲日本知名科技藝術團隊teamLab，將打造3件科技互動藝術作品，在2024新北市兒童藝術節「怪獸王國」亮相。（圖／teamLab提供）

記者林育綾／綜合報導

2024新北市兒童藝術節「怪獸王國」將於7月13日至7月21日開跑，在市府大廳、市民廣場、府中廣場舉行。今年再度邀請日本知名科技藝術團隊teamLab，打造3件科技互動藝術作品，帶來國際視野與創意的藝術盛宴。

teamLab曾帶來受到大小朋友喜愛的《滑梯水果園》，今年強勢回歸，再度帶來風靡全球的科技藝術作品，3大科技藝術互動體驗，7月13日至7月21日期間在新北市兒童藝術節「怪獸王國」亮相。

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座落市府大廳中央的teamLab《彩繪城鎮》，民眾可將親手繪製的汽車、建築等圖案，掃描轉化為立體，進入虛擬的3D城鎮中，通過觸碰物件來改變動作，與城市景觀互動，培養空間概念。

▲teamLab《彩繪城鎮》在新北兒童藝術節期間，座落市府大廳中央。（圖／teamLab提供）

而市府大廳東側，還有2件teamLab互動作品，其中《小人兒所居住的桌子》，當小朋友將手或物品放在作品時，住在桌子裡的小人兒們就會移動、滑行、跳躍和攀爬到物品上，並讓家長和孩子們在遊戲中學習牛頓運動定律。另一件作品《串連吧！積木小鎮》，則是通過串連相同積木啟動交通工具，並透過不同顏色的積木來延伸移動路線，從中培養孩童的邏輯思考能力。

▲《串連吧！積木小鎮》通過串連相同積木啟動交通工具，培養孩童的邏輯思考能力。（圖／teamLab提供）

另外在市府大廳西側，則是打造一座匯聚小怪獸的《彩虹溜滑梯》，充滿歡樂氣息、繽紛色彩與動態幾何元素，小朋友們可以在此盡情釋放電力。

▲《彩虹溜滑梯》充滿歡樂氣息。（圖／teamLab提供）

「2024新北市兒童藝術節」在7月13日到21日，連續9天，每日下午4點至晚上9點，在新北市市府大廳、市民廣場、府中廣場舉行。