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世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

圖一：世新大學獲泰元國際開發捐助經費投入學術活動，校長陳清河致贈「熱心助學」紀念碑。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學獲泰元國際開發捐助經費投入學術活動，校長陳清河（左）致贈「熱心助學」紀念碑。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學辦學績效深獲學生、家長與社會肯定，近日再獲泰元國際開發股份有限公司捐助，支持世新大學辦理世新講堂專題講座與系列學術研討會，為世新師生投入學術經費奧援！世新大學校長陳清河表示，此筆捐助結合校內原有經費，將提升世新大學學術活動的深度與廣度，講座師資與研究計畫皆需要各類資源的挹注，期待有更多企業與世新合作，為社會共同培育優秀人才。

泰元國際開發董事長朱婉卿為世新大學校務顧問，長年支持校園公益，過去就曾多次資助校園就業博覽會、各類學生競賽與社團活動，今年針對學術研究與推廣給予大力支持，期盼帶入正向積極的傳播力量，也為改善校園與社會風氣出一分力！世新大學特於今（11）日舉辦捐款儀式，頒贈「熱心助學、嘉惠學子」紀念碑與感謝狀，同時舉辦參訪交流活動，開啟雙方產學合作、學生實習的契機。

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圖二：世新大學舉辦捐款儀式，與泰元國際開發代表就產學合作、學生實習進行意見交流。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學舉辦捐款儀式，與泰元國際開發代表就產學合作、學生實習進行意見交流。（圖／世新大學提供）

「教育是社會的基石！」朱婉卿表示，泰元國際開發積極投入企業社會責任（Corporate Social Respinsibility, CSR），善盡ESG永續發展目標，並以校園公益為主，尤其看到世新大學創校68年以來，持續引領傳播教育發展與突破，並以頂尖設備、特色師資與教學成果名聲遠播。令她感動的是，世新大學在周成虎董事長與陳清河校長的帶領下，面對少子女化衝擊高教結構環境，仍維持歷年招生佳績，近期大學申請入學放榜，更在競爭激烈的台北市、新北市區域，名列非醫學類私立大學第一名，也讓她對世新特別有信心。

儀式也邀請到泰元國際開發網紅公關部主任暨校園鑫馬獎總召陳昱源、公益部主任邱昱翔，與世新大學學務長胡全威、研發長許碧芳、主任秘書呂慧芳、公共事務室主任潘儀菁，雙方針對相關院系所的產學面向、學生專長、人才培育等合作進行意見交流，期待藉此機會接軌聯合國SDGs指標，為加速永續教育及經營向下扎根。

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