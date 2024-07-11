威震董座中槍！翻出感情糾紛　前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係

▲吳明達前女友劉君玲。（圖／翻攝臉書）

突發中心／台北報導

威震集團前董事長吳明達，10日傍晚遭33歲彭姓槍手伏擊，雙手遭子彈貫穿。據了解，他出身北市西區角頭，曾因槍殺北聯幫前幫主，入獄服刑18年，近期則涉及買凶殺人，並因與劉姓前女友的感情糾紛躍上媒體版面。對此，劉姓前女友則是在個人臉書上發出聲明，與吳明達切割。

吳明達10日傍晚5時許在台北市天龍三溫暖遭槍手伏擊，33歲彭姓槍手連開5槍後，其中4槍命中目標，吳明達雙手遭子彈貫穿，貼身司機則是雙腿中彈，槍手犯案後自行前往寧夏派出所投案，並交出手槍、11顆子彈。

▲威震董座吳明達雙手掌被子彈貫穿，躺病床3警戒護畫面曝光。（圖／記者黃彥傑攝）

隨著槍擊案曝光，吳明達再度受到外界關注，不僅黑歷史遭起底，與前女友劉君玲的感情糾紛也再度被翻出，劉君玲更曾指控，吳明達運用媒體攻擊她。

稍早劉君玲在個人臉書上發出聲明，「拜託給我平靜的生活，本人劉君玲，從未自稱『殯葬業蔡依林』，懇求新聞媒體不要再幫我取封號！與吳明達分手至今，此人表面與人和善，背地連手無寸鐵的女人皆能欺壓。」，並提到，「我和他的前妻皆被同樣手法對待」，懇求外界「我不想再和吳明達這個名字沾上任何一點關係。」

▲劉君玲發出聲明，表示不想再跟吳明達沾上任何關係。（圖／翻攝臉書）