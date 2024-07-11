陸29名官員來台參加旅展　陸委會：歡迎並樂見其成

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

「台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」將於12日在世貿一館開幕，今年預計有29名中國大陸各省的官員參加。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，站在兩岸交流的立場，歡迎這些官員來台，「他們也會看一些台灣的景點，對陸客團來台可能有一些幫助。」

梁文傑在例行記者會上提到，陸委會對於展會、商務活動等交流都很歡迎，這次有一些大陸地方文旅部門的官員也會過來，站在兩岸交流的立場，陸委會還是歡迎。

梁文傑指出，大陸官員這次來台也會看一些台灣的景點，對未來陸客觀光團來台可能會有一些幫助，「我們的目標還是不變，兩岸之間要對等、健康、有序展開交流活動，所以對這次的夏季旅展是樂見其成。」

陸委會先前提升了赴大陸旅遊的警示燈號至「橙色」，引起部分旅行業者的不滿，梁文傑解釋，把旅遊燈號提升至橙色燈號，是為了警示國人，告訴大家風險的存在，「政府基於職責，察覺到有風險時，必須坦白告知，比如說，若一個地方發生戰亂、重大疾病，政府知道之後，就必須要告訴國人，這就是旅遊警示的功能。」

梁文傑強調，國人是否赴大陸，還是讓國人自己決定，「我們所做的，就是盡到政府的職責，告訴大家『這是有風險的』，但風險如何，大家自行評估，所以並不衝突。」

至於陸委會此次會否與來台的大陸官員交流，梁文傑說，這次來的大多是地方文旅相關的官員，所以陸委會沒有規劃特別的互動，也可以問問看觀光署或相關單位。