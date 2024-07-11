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社會 社會焦點 保障人權

伏擊吳明達喊「被收保護費」！咖啡廳闆娘曝槍手身分：沒這回事

記者邱中岳／台北報導

北市天龍三溫暖發生槍擊，前威震集團董事長吳明達以及貼身司機手腳共計中4槍，但是槍手到案後表示，是因為不滿投資的咖啡廳，被吳的小弟收保護費，但是咖啡廳老闆娘出面駁斥說法，指出根本沒有被人恐嚇，槍手是咖啡廳股東，但不常出現在店裡。

▲▼彭自稱不滿咖啡廳被吳明達小弟收保護費，但老闆娘出面駁斥「沒有被收保護費」。(圖／記者邱中岳攝）

▲彭自稱不滿咖啡廳被吳明達小弟收保護費，但老闆娘出面駁斥「沒有被收保護費」。(圖／記者邱中岳攝）

警方調查，33歲的彭姓男子，在10日下午5時許，前往北市大同區重慶北路1段上的天龍三溫暖，針對前威震集團董事長吳明達伏擊，在吳離開三溫暖時上前從背後連開5槍，其中2槍擊中吳左右手，另外2槍則擊中吳的貼身司機。

▲▼彭自稱不滿咖啡廳被吳明達小弟收保護費，但老闆娘出面駁斥「沒有被收保護費」。(圖／記者邱中岳攝）

▲咖啡廳老闆娘指出，彭姓槍手原本是常客，但是後來投資成為股東。(圖／記者邱中岳攝）

槍手在案發後，也主動帶著1槍11彈，前往北市警局大同分局寧夏路派出所投案，但是卻表示是因為不滿咖啡廳被吳明達的小弟上門收保護費，所以才會忍不住出面找吳報復。

但是咖啡廳老闆娘也出面表示，咖啡廳原本是8年前一手創立，但是遇到疫情襲擊，彭姓男子當時是常客，所以主動表示可以投資協助咖啡廳繼續經營，所以2年前注資成為股東。

老闆娘指出，彭姓男子雖然是店內股東，但是平時幾乎沒有在店裡活動，只有有時候會來吃飯而已，因為10日發生槍擊案時，接近晚餐時間，正在廚房準備食材，所以並不知情，事後警察上門才知道彭變成槍手。

警方發現彭姓男子都在胡說，目前也正針對彭姓男子、邱姓妻子以及替彭移動犯案車輛的蔡姓男子個別偵訊，以釐清相關案情，也不排除有幕後藏鏡人，也持續追查下落。

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