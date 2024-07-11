高雄怪男闖私人停車場「亂拔車牌」　連續惡搞12車遭逮慘了

▲高雄37歲男涉嫌破壞12部車牌被捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區10日連續發生2起車牌破壞案，共有12部自小客車車牌遭到破壞。警方獲報後，經過調查與監視器畫面確認，嫌犯為一名37歲的許姓男子。警方於同日晚間10點在廣西路私人停車場附近的廟宇外將他逮捕，全案將依毀損函送高雄地檢署偵辦。

▲▼2處私人停車場，共有12部車的車牌遭破壞或拔下。（圖／記者賴文萱翻攝）

許姓男子涉嫌在7月10日晚上9時許，於前鎮區二聖一路與廣東三街口的私人停車場內，破壞8部自小客車的車牌。警方調閱停車場私人監視器畫面後發現，一名男子騎乘U-bike到場犯案後離去，依規定受理毀損案後隨即展開調查。

▲▼高雄連續車輛破壞案，37歲男涉嫌破壞12部車牌被捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

同日晚間10時許，警方再度獲報，廣西路私人停車場內又有4部自小客車的車牌遭破壞或拔下。警方到達現場於附近廟宇外發現37歲許姓男子涉有重嫌。 經調查，兩起案件均為許姓男子所為。

然而，由於許姓男子情緒激動、精神狀況不穩，已由家屬陪同護送至802醫院接受治療。警方表示，經通知車主均不提出告訴，全案將依毀損函送高雄地檢署偵辦。