國防大學女助教貪小利偽造發票　想免費吃2000元麵包變抓包慘了

▲國防大學政治作戰學院劉姓女助教進行餐點採購時，要求麵包店出貨8000元麵包開立1萬元發票。（示意圖／Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

國防大學政治作戰學院劉姓女助教，利用舉行學術研討會餐點採購，向「當旗西點麵包」訂購價值8000元餐點、開立1萬元發票，再以不實發票核銷，請求學校將費用匯入其帳戶，使其得以免支付將來在麵包店消費價值2000元物品的利益，全案因系主任察覺有異展開調查告發。士林地檢署偵結，依詐欺等罪將劉女起訴。

得不償失！48歲劉姓女助教，辦理該校某學院行政庶務工作，為公務員身份。孰料，2023年9月22日校內舉行第14屆「軍事政治學術研討會論文集」，她向鄰近學校的麵包店訂購餐點，並自行墊付1萬元，卻要求店家出貨價值8000元麵包，開立1萬元發票。

事後再拿該發票附於原始憑證黏存單上，向學校申請研討會結報核銷作業，佯稱消費1萬元，請求學校將費用匯入其帳戶，讓她未來可以在該麵包店免掏錢買2000元商品。

以為神不知鬼不覺的她，卻被余姓系主任抓包，進行內部調查發現她貪小便宜行徑，直接告發憲兵指揮部士林憲兵報告偵辦。

偵查時，劉女坦承犯行，校內採購組長、麵包店負責人也都證述過程，檢方根據麵包店出貨單、劉女消費商品後賒帳證明等，依行使不實公文書、詐欺得利未遂罪起訴劉女，建請法院從一重論處。

至於，報告意旨認劉女涉犯貪污治罪「利用職務上機會詐取財物未遂罪」，而劉女強調並非一開始就是基於不法意圖，只是既然已先行墊付餐費，事後再向學校申請費用，僅是返還代墊款項，讓她之後可以免費取得麵包店食物不法權利及利益，檢察官認主觀上顯是基於不法利益意圖，客觀上也非是要求本人交付不正財物，與構成要件不符合。