盜刻印章臨摹大師書法賺藝術財　加「款」字...2人躲過詐欺罪

▲檢察官偵辦書法大師遭偽造作品販售案，因賣家加註「款」表明非真跡，處分詐欺不起訴（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

平常就對國畫書法有所研究的孫老先生，2021、2022年間臨摹國家級大師杜忠誥、李轂摩的書法，並以2位大師落款署押，拿去請莊姓賣家在字畫賣場以1千到1萬1千元不等販售，獲利近7萬元，警方依詐欺等罪將孫、莊2人移送法辦。台北地檢署查出，孫曾請莊在販售時加註「款」以表明非真跡，顯示他沒有詐騙犯意，但偽刻印章屬實，9日依偽造文書罪將孫、莊兩人起訴。

根據文化部資料，李轂摩1941年出生於南投，作品傳遞生活之美與含蓄的生命力，對萬物的細膩觀察躍於作品上，被讚譽為台灣本土寫實派的水墨大師。杜忠誥1948年出生於彰化，兼擅真、草、篆、隸等各體，為國內當今書道家中，最經典的標竿人物。

檢方起訴指出，孫老先生現年70歲，勤於書畫，寫得一手好字，臨摹了杜、李的多件書法對聯、立軸等作品，從2021年起，交給莊姓男子在「藏古雅集LINE群組收藏拍賣」群組拍賣，累計到2022年1月間，賣出17件作品，獲利6萬9500元，警方獲報後偽裝買家取得1幅字後，連同民眾提供的書法，送請大師李轂摩、杜忠誥親自鑑定，確認並非真跡。

案經李轂摩、杜忠誥提告後，孫男坦承臨摹冒名落款，但強調在委託出售時，有要求要註明是「李轂摩款」、「杜忠誥款」，以款字代表並非真跡，賣家莊男也表示在拍賣群組中有說過，不保證字畫真假。

檢察官查出，孫、莊販售這批贗品的價格，遠低於真品每件動輒數萬元的行情，且沒有詐騙消費者的犯意，加上孫男已經取得2位大師和解撤告，因此在《著作權法》、《刑法》詐欺2罪處分不起訴，但在孫、莊住處搜出盜刻的大師印章，偽簽他人署名是事實，因此另依偽造文書罪嫌起訴。