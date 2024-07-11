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1406項進口產品「過半來自中國」　日本供應鏈高度依賴中國

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

▲ 上海外高橋碼頭的貨櫃。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本9日公布的2024年《通商白皮書》顯示，該國進口產品之中，多達1406種品項「一半以上」進口額來自中國，顯示供應鏈對中國的高度依賴。

日本經濟新聞網報導，日本《通商白皮書》採用2022年貿易數據，分析G7成員國4300個貿易品項的「赫芬達爾—赫希曼指數」（HHI），也就是貿易市場集中程度，此數值超過50，意味著來自某國的進口份額過半。

整體來看，G7各國都在很大程度上依賴中國，但日本情況尤其嚴重，過半進口額來自中國的品項高達1406種，佔總品項3成以上，主要包括冷氣、零件、筆記型電腦等機械類產品，另外還有稀土、稀有金屬、有機化學物。其中，家電產品自中國進口的金額更佔總額9成以上，作為肥料主要成分的磷也大部分依賴中國供應。

白皮書顯示，日本採購地的分散程度低於G7整體。繼中國之後，日本進口產品也高度依賴美國與南韓，日本對兩國進口額過半的品項分別為252種與151種。

日本已經開始實施相關措施，試圖降低對中依賴，例如與美國、歐洲、菲律賓展開跨國經濟合作，另據《經濟安全保障推進法》，將肥料、半導體、關鍵礦物等戰略物資指定為「特定重要物資」，支援其生產設備、投資與儲存。

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