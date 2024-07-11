全家強力應援MLB！首見聯名包裝美食、限定隊徽杯　再送球迷免費飛美國看總冠軍賽

▲MLB美國職棒大聯盟賽事如火如荼進行，「全家」搭上MLB旋風，創便利商店通路首見與MLB聯名合作，推出限定包裝美食、隊徽杯款。（圖／全家提供，以下同）

消費中心／綜合報導

今夏體育熱門賽事不斷，除了運動迷引頸期待的巴黎奧運即將在月底登場，MLB美國職棒大聯盟賽事如火如荼進行中，讓棒球迷熱血沸騰，每場轉播賽事追起來，為喜愛的球隊或選手助威，尤其賽季最大亮點「全明星賽」將於7/17開打，不管是忠實球迷或一日球迷都不容錯過。這股MLB旋風也吹進便利商店通路，全家便利商店首見與MLB聯名合作，線上線下同步應援賽事。

MLB精彩賽事火熱開打，現在到便利商店也能感受到強力應援氛圍，「全家」以各球隊隊徽為設計，將熱銷明星美食換上聯名新裝，不只「大蕉點大號香蕉」有限定包裝，熱狗堡盒也印上MLB六位明星球員，熱狗紙袋、番薯袋則有全隊隊徽作為亮點，來到熟食區彷彿置身於球場，吃著炸裂美味追球賽更有臨場感，享受與球賽同步的熱情。

▲▼全家打造最強應援，將熟食區熱銷全明星美食換上MLB聯名包裝。

一大早起來看轉播，最需要咖啡來提神。Let’s Café特別推出限定聯名隊徽杯款，包括洛杉磯道奇、洛杉磯天使、紐約洋基、亞特蘭勇士、聖地牙哥教士、亞歷桑納響尾蛇，共6款，特大杯則是美國職棒大聯盟30隊隊徽大集合款式，不僅喝咖啡很酷，每次的咖啡時光也充滿著棒球的熱血，每一款都是MLB迷必備的收藏。把握7/10至8/20活動期間，喝咖啡看球賽，在賽季中體驗最對味的應援之外，限量版杯款將採三階段釋出，想要系列全集齊的話，入手前務必留意每一款推出的時間。

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全家行動購也同步推出MLB正版周邊商品點數加價購活動，最低使用800點會員點數+896元，或20萬點免費換，即可換購MLB潮流棒球帽，提供道奇、洋基、紅襪3隊共20款式挑選，讓球迷戴著走，隨時隨地展現對球隊的支持。

除了透過螢幕看比賽，直接飛到現場，與數萬名觀眾一起為最愛球星與命定隊伍歡呼加油，親身感受球場的熱烈氣氛，是身為一名MLB球迷一定要有的終極體驗！想要親自到場觀賽，不用自己掏錢買機票，到「全家」吃全明星商品、看明星賽，再參加獨家「MLB抽獎趣」活動，就有機會免費到美國看明星球員打總冠軍賽。

▲7/10起至8/20到全家，不但能吃到全明星商品，還有機會免費前進美國看總冠軍賽。

凡購買「全家」超過70項的全明星鮮食商品任1件，不論是夏天熱銷大滿足涼麵、金飯糰，或是人氣很夯的匠土司、uno pasta義大利麵等，即可獲得1次抽獎機會，抽中最大獎MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，不僅有超搶手總冠軍賽門票可近距離觀賞，更有美國雙人來回機票與住宿旅遊金，價值超過20萬元，買越多、中獎機會越大。